ربط إلكتروني لطلبات إعفاء المتقاعدين من القروض السكنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وهيئة أبوظبي للإسكان، الانتهاء من إتمام عملية ربط إلكتروني، بهدف توفير خدمة تقديم طلبات الإعفاء من القروض السكنية «تلقائياً» للمواطنين المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، ممن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية على 20 ألف درهم، المسجلين لدى الصندوق، وذلك في إطار مواصلة الجهود والتعاون المشترك بين الجهتين، لضمان تسهيل المعاملات التي تتطلب جهداً مشتركاً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية المتكاملة للمتعاملين.

وبعد تفعيل الربط الإلكتروني بين صندوق أبوظبي للتقاعد، وهيئة أبوظبي للإسكان، لن يكون على المتقاعدين الراغبين في الحصول على إعفاء من القروض السكنية، تحمل عبء التقدم بطلب مباشر إلى الهيئة، حيث سيقوم الصندوق بتقديم الطلبات «تلقائياً» بالإنابة عنهم، وذلك بمجرد تقاعد المؤمّن عليه، في حال كان معاشه التقاعدي لا يزيد على 20 ألف درهم.

وبحسب الآلية الجديدة، سيقوم الصندوق بحصر كافة المتقاعدين الجدد، الذين لا تزيد معاشاتهم التقاعدية على 20 ألف درهم، بشكل دوري، ومن ثم تزويد هيئة أبوظبي للإسكان بكافة بيانات المتقاعد عن طريق الربط الإلكتروني، لتقوم بدورها ببحث إجراءات استحقاقه للإعفاء مباشرة، من خلال فحص الطلبات، لبيان مدى استحقاق المتقاعد، وفقاً للشروط المحددة سلفاً، من قبل هيئة أبوظبي للإسكان.

وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، لدعم احتياجاتهم وتطلعاتهم ورفع نسبة رضاهم، مشيراً إلى أن الربط مع هيئة أبوظبي الإسكان يأتي في إطار استكمال الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز جودة حياة المتقاعدين ودعمهم، ومساعيها المبذولة نحو تخفيف الأعباء الاجتماعية والمالية عن الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود.

وأشار الحمادي إلى أن الآلية المتبعة حالياً لتقديم المتقاعد طلب الإعفاء من قرض الإسكان، تعتمد على تحركه الشخصي عبر التوجه لهيئة أبوظبي للإسكان وتقديم طلب الإعفاء مع كافة الأوراق والمستندات اللازمة، من بطاقة الهوية وشهادة الإحالة للتقاعد، ولكن حسب الآلية الجديدة، سيتولى الصندوق تقديم طلبات الإعفاء «تلقائياً»، بدلاً عن المتقاعد، من خلال توفير المستندات اللازمة للهيئة، عن طريق الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات بين الجهتين، مما يوفر الجهد والوقت على المتقاعد.

وأكد الحمادي على مواصلة جهود الصندوق في استحداث الخدمات والحلول الرقمية، التي من شأنها تسهيل الإجراءات على كافة المستويات، لتقديم خدمات تقاعد على مستوى تنافسي وعالمي.



دعم المتقاعدين

قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:« إن الربط الإلكتروني مع صندوق أبوظبي يسهم في تقديم الدعم للمواطنين المتقاعدين، وتلبية احتياجاتهم وإسعادهم، عبر التسهيل عليهم، وتقديم الخدمة لهم من دون عناء وجهد من قبلهم، وتتيح الخدمة للمواطن الإعفاء من سداد قيمة القرض، أو ما تبقى منه، عند الإحالة إلى التقاعد عن العمل، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبعد دراسة الملاءة المالية للمواطن.