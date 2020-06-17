«الشؤون الإسلامية» تطلق البرنامج التأهيلي للخطباء المواطنين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إطلاق البرنامج التأهيلي للخطباء المواطنين (الدفعة الثانية)، ومن المتوقع أن يتخرج من البرنامج التأهيلي أكثر من 150 خطيباً مواطناً، يتمتعون بكفاءة عالية ومعرفة تامة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالخطبة والخطيب، وإتقان تام لمهارات الأداء الصوتي، بما يساعدهم على إلقاء الخطب بحرفية وكفاءة.

وأوضحت الهيئة بأن ذلك يأتي تفعيلاً لاستراتيجية دولة الإمارات في ملف التوطين، وإيماناً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمكانة المنبر الدينية، وأهمية دوره التوعوي في تعزيز الخطاب الديني المعتدل والمتسامح، وحرصاً منها على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتمكينها من إيصال رسالة خطبة الجمعة على الوجه الأكمل، بما يرسخ الانتماء الفطري للوطن، والاعتزاز بهويته وثقافته.

وبينت الهيئة أنه في ظل جائحة كورونا العالمية، وعملاً بالإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة، فإن الهيئة ستجري مقابلات للمترشحين عن طريق منصة الاتصال المرئي (Microsoft teams)، كما ستقوم بعقد الورشات التدريبية عن بُعد.

وكشفت الهيئة عن حصول الذين يجتازون متطلبات البرنامج بنجاح على تصريح رسمي بالخطابة، ومكافأة مالية قدرها 500 درهم عن كل خطبة. كما سيفتح المجال أمام الخطباء المتميزين للخطابة عبر البث المباشر الموحد لخطبة الجمعة. وأضافت: إن إطلاق البرنامج في دفعته الثانية يأتي استمراراً للنجاح الذي حققه البرنامج التأهيلي للخطباء المواطنين في دفعته الأولى عام 2019م، والذي يعنى بإعداد خطباء مواطنين من طلبة الجامعات، وغيرهم من أبناء الوطن الراغبين في الخطابة، تعزيزاً لمشاركتهم بثقة وفاعلية في مسيرة البناء والتقدم، ونظراً للتقدير الكبير والإشادة المجتمعية الواسعة التي حظي بها من أطياف المجتمع، حيث تخرج منه أكثر من 100 خطيب مواطن، تمكنوا من اجتياز متطلباته بكفاءة وتميز، واعتلوا منابر المساجد على مستوى الدولة.

آلية التسجيل والشروط

فتحت الهيئة نوافذ إلكترونية للتسجيل في البرنامج، وتقبل الترشيحات حتى الخميس المقبل، من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبر الرابط الآتي: (https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏apps.awqaf.gov.ae/‏‏‏‏khutba)، وفق شروط ومعايير القبول الآتية: أن يكون المترشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المترشح عن 21 عاماً، ويتمتع بحسن السيرة والسلوك، والسلامة اللغوية، ويحفظ جزءاً واحداً من القرآن الكريم، ويتقن التلاوة تجويداً وأداءً.