33 ألف موظف يتعرفون على التدابير الاحترازية

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، 4 ورش عمل افتراضية على مستوى الحكومة الاتحادية، تزامناً مع قرار العودة التدريجية لموظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل، عبر تقنية البث المباشر، لتعريف وتدريب موظفي الحكومة الاتحادية على الدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية، والعمل من مقار المؤسسات في ظل الظروف الطارئة. ويهدف الدليل الذي عممته «الهيئة»، إلى دعم وتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من العودة التدريجية الآمنة لمقار العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الجسدي بين الموظفين.

وأوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن أكثر من 33 ألف موظف في الحكومة الاتحادية تابعوا الورش التي عقدت بتقنية البث المباشر عبر «الإنترنت»، وتعرفوا على أبرز إجراءات الصحة والسلامة في مقار العمل، والواردة في الدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية، والعمل من مقار المؤسسات في ظل الظروف الطارئة.

وذكرت أن «الهيئة» تنظر إلى هذا الدليل على أنه مرجع مهم للمؤسسات عموماً وللوزارات والجهات الاتحادية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق باتباع إرشادات وتعليمات ومعايير الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين من أي عارض. ولفتت إلى أنه جاء تمهيداً لعودة موظفي الحكومة الاتحادية تدريجياً إلى مكاتبهم، ومقار عملهم، في حال انحسار أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19»، على اعتباره آلية واضحة، ودليلاً استرشادياً يساعد الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، في توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها، ومتعامليها على حد سواء

ونوهت إلى أن لدليل متاح على موقع «الهيئة» الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تحميله والرجوع إليه في أي وقت.