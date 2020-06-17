الإمارات تدعم تعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري

أبوظبي (الاتحاد)

شارك محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية، في عدة اجتماعات مرئية «عن بُعد»، لوضع التصور الأولي لتحقيق شعار المنظمة المعتمد في عام 2019 «تمكين المرأة في المجتمع البحري»، وكذلك استكمالاً للقرار الذي شاركت دولة الإمارات في إعداده العام الماضي، وتم اعتماده من جمعية المنظمة بعنوان «الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من المعوقات للمرأة في القطاع البحري» وتم الاتفاق - مبدئياً - على إعداد خريطة للطريق، تتضمن مقترح تأسيس شبكة تواصل مفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة، لتكون ملتقى ومنصة اتصال لتبادل الأفكار والمعلومات، وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري.

كما تشجع المنظمة أعضاءها، وهيئاتها الفرعية ذات الصلة، على أهمية مراعاة التوازن بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز بيئة آمنة للمرأة في القطاع البحري.