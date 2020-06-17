«التنمية الأسرية»: الصحة النفسية لكبار المواطنين أولوية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية «عن بُعد» ورشة عبر التقنيات الحديثة بعنوان الصحة النفسية لكبار المواطنين خلال الأزمة، وذلك انطلاقاً من ارتباط المؤسسة بتطلعات استراتيجية محور التنمية الاجتماعية والمعنية بتوفير حياة محترمة ونشطة ومفعلة لكبار المواطنين، وفي إطار حرصها واهتمامها بهم، وإيماناً منها بأهمية دورهم في المجتمع، واستمراراً لخدماتها لهذه الفئة المقدّرة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن مؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات وتطوير برامج، وتخصيص خدمات اجتماعية لفئة كبار المواطنين الذين توليهم حكومتنا الرشيدة الأولوية، لما لهذه الفئة القديرة من فضل في بناء الوطن ونهضته.

وأشارت الرميثي إلى أن اهتمام المؤسسة بفئة كبار المواطنين يأتي انطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم الشامل لكبار المواطنين، وتعزيز صلة الأبناء بهم، وتوعية الأسر بالمتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للمراحل العمرية المتقدمة، وبما يضمن اندماج هذه الفئة في المجتمع، وتوفير حياة كريمة وآمنة لأفرادها.

وقالت: تهدف المؤسسة من خلال سلسلة خدماتها وبرامجها «عن بُعد» لكبار المواطنين إلى دعم الحياة الاجتماعية الكريمة لهم، وتبني حقوقهم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على دور الأسر تجاههم لدمجهم في المجتمع، وتعزيز آليات اندماجهم في الحياة الاجتماعية مع فئات عمرية مختلفة، ورفع الروح المعنوية لديهم خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة التي أجبرتهم على العزلة الاجتماعية، بالإضافة إلى تجديد نشاطهم وإعادة الحيوية والبهجة إلى نفوسهم، وإكساب أسرهم مهارات وأسس التعامل معهم للمحافظة على صحتهم وسلامتهم وأمانهم واستقرارهم، وتوفير المتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية لهم.

كما تعمل المؤسسة على استثمار علاقاتها الاستراتيجية مع الشركاء لتسهيل حصول كبار المواطنين على احتياجاتهم المتنوعة وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، كما تقوم المؤسسة باستمرار بالتواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم وعلى صحتهم وتفقد احتياجاتهم، والتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم.

مظاهر الاحترام والتقدير

وقالت حصة الزعابي، مدير إدارة مساندة الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية: يأخذ الاهتمام بكبار المواطنين أشكالاً متعددة، منها دوام التواصل معهم ومتابعة أمورهم الصحية، وتيسير معاملاتهم. وإفساح الطريق لهم، والحرص على طلب رضاهم ودعائهم، والإنصات لأحاديثهم، وغيرها من مظاهر الاحترام والتقدير، وفي ظل انتشار فيروس كورونا أصبح الحرص عليهم أكبر من قبل حكومتنا الرشيدة، وقد تضاعف الاهتمام والعناية بهم داخل الأسرة من حيث إجراءات الوقاية للمحافظة عليهم من خطر إصابتهم بالوباء، وبالتأكيد على التزام المنزل والتباعد الجسدي قدر المستطاع، ومتابعة أمورهم الصحية أكثر من السابق، وخصوصاً المرضى منهم ممن يتناولون أدوية بشكل مستمر، أو يحتاجون إلى مراجعة الأطباء والمستشفيات.

الصحة النفسية

وقدمت ورشة الصحة النفسية لكبار المواطنين خلال الأزمة الدكتورة بنة يوسف بوزبون، خبير نفسي واجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، وبحضور عدد كبير من كبار المواطنين الذين تفاعلوا بشكل إيجابي في الورشة، وسلطت الورشة الضوء على عدة محاور منها «المناعة النفسية خط الدفاع الأول»، و«المناعة الجسدية لدى كبار المواطنين»، و«تعزيز أهمية دور كبار المواطنين في مواجهة الأزمة»، و«تأثير الأزمة والحجر المنزلي على المناعة النفسية والجسدية»، و«آليات التعامل مع بعض كبار المواطنين ذوي الظروف القاهرة»، بالإضافة إلى «العلاج المعرفي السلوكي وتطبيقات عملية لمواجهة الأزمة».

خط الدفاع الأول

وأكدت أن النفس تمتلك قوى خفية عظيمة تحتاج فقط البحث عنها، فلكل إنسان ملكات ولكل عمر عزائم، ولكل مرحلة وقود يجب أن تستثمر لتكون خطوط دفاع متينة قوية تصدر أوامرها للعقل والقلب بإيجاد تكتل لمنع وقوع المرض وقوة للخروج من الأزمات ومنهجية للتعافي، والمناعة النفسية هي خط دفاع أول أمام المرض الجسدي والنفسي والاعتلال السلوكي وهي منطلق ذاتي، فالنفس جبارة متى ما استعدت وأعدت ما استطاعت من رباطة الجأش وصلابة المواجهة، وهي ذاتها المنهارة إذا تخاذلت في صد الظروف وارتمت في بؤر «الإحباط».

وأكدت الخبير النفسي الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية أن النفس تتأثر بآلام الجسد والعكس كذلك، ولذا كانت هنالك الأمراض النفس جسمانية وغيرها، إضافة لعشرات الأمراض العضوية بأسباب نفسية، وأيضاً نشوء ارتباط العديد من الأمراض النفسية بتاثيرات عضوية.

منع التأثير السلبي للجائحة

وفي المحور الثاني تحدثت الدكتورة بنة بوزبون عن منهجية منع التأثير السلبي للجائحة على النفسية»، حيث يتأثر الجميع بما تتناقله وسائل الإعلام من خطر الوباء عليهم، والشعور المستمر بالخطر والخشية من الإصابة ودور الأسرة والأبناء والمحيطين بهم مهم للغاية لطمأنتهم باستمرار والتركيز على المصطلحات الإيجابية التي ترفع معنوياتهم وتتمثل في: «أنهم بعيدون عن هذا الخطر، وأن الالتزام بالوقاية كفيل بإبعاد هذا الوباء عنهم، وأن ارتفاع أعداد المتعافين في تزايد، مع أهمية إبعادهم عن متابعة الأخبار طوال الوقت، وتخصيص أوقات للحديث مع أفراد الأسرة والاستماع إلى حكاياتهم لما لذلك من أثر كبير يعزز صحتهم النفسية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال مع الأقارب والأصدقاء وخصوصاً من هم في نفس العمر، لأن ذلك يذكرهم بفترات الشباب والعمل والعطاء، ويشعرهم بالثقة في الذات، خصوصاً خلال هذه الفترة.

ذوو الظروف القاهرة

وسلطت الورشة الضوء في المحور الثالث على آليات التعامل مع بعض كبار المواطنين ذوي الظروف القاهرة، حيث تحرص مؤسسة التنمية الأسرية على الاهتمام بهذه الفئة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وهي فئة قليلة من كبار المواطنين الذين أجبرتهم الظروف، بعد ما قدموا من عطاء لعشرات السنين، على أن يعيشوا في «دور رعاية المسنين» إما لعدم وجود أبناء لهم، أو وجود أبناء لكنهم خارج الوطن، أو لا يستطيعون القيام على رعايتهم، أو بسبب تخلي هؤلاء الأبناء وعقوقهم لآبائهم متنكرين لأبسط قيم الوفاء والبر والاحترام. وهؤلاء بحاجة إلى رعاية كبيرة واهتمام مضاعف من المشرفين على هذه الأماكن في هذا الظرف الاستثنائي، لمنع نقل العدوى لهم أو إصابتهم بهذا الوباء، ثم رفع معنوياتهم، خصوصاً وهم يسمعون ما تتناقله الأخبار من وفاة أعداد كبيرة من كبار السن في الدول الأوروبية والغربية، وعدم توفير الوقاية والعلاج اللازم لهم، إما بسبب كثرة حالات الإصابة، أو بسبب أنهم لا يحظون بالمكانة والأولوية في العلاج واعتبارهم عبئاً على بعض المجتمعات، بعكس ما نراه في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب على أفراد الأسرة العمل على إدماج كبار المواطنين في المجتمع واستثمار قدراتهم وطاقاتهم، والتواصل الداعم بما يتناسب مع ظروف الجائحة، وتوفير جميع احتياجاتهم الغذائية والصحية والاجتماعية والنفسية.

أسس تقوية المناعة

وناقش المحور الرابع من ورشة الصحة النفسية لكبار المواطنين خلال الأزمة «دور كبار المواطنين في تقوية المناعة لدى الأسرة»، وقدمت الخبير الاجتماعي النفسي في مؤسسة التنمية الأسرية في هذا المحور عدداً من النصائح المهمة، ومنها إفساح المجال لتفاعل كبار المواطنين مع أفراد الأسرة من خلال الحديث والنقاش، وسرد الحكايات والذكريات الجميلة والقصص والبطولات الوطنية، وسرد قصص الولاء الوطني للأحفاد لتعزيز قيم الانتماء للوطن في نفوسهم منذ الصغر.

خدمات «التنمية الأسرية» شاملة ومتواصلة

قال محمد مرشد المقبالي أحد المستفيدين من ورشة الصحة النفسية: نشكر مؤسسة التنمية الأسرية على دعمها المتواصل لنا واهتمامها باحتياجاتنا والتواصل المستمر معنا للاطمئنان على صحتنا وسلامتنا، وساهمت الورشة في رفع معنوياتنا، وخصوصاً أننا بحاجة إلى ذلك في الوضع الراهن. وأضاف: نحمد الله على نعمة الإمارات، ونعمة قيادتنا الرشيدة، ونشكر المؤسسة التي كان لها دور فاعل في نشر التوعية بالتثقيف المستمر، من خلال الكثير من وسائل التواصل المتنوعة، وأوصى بتكرار مثل هذه الورش التي تنفذها المؤسسة التي تؤثر إيجابياً في نفسية كبار المواطنين.

وأشارت محنة الشامسي إلى أهمية المبادرات، والبرامج التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية، وأكدت مدى استفادتها مما تقدمه المؤسسة لهم من خدمات وورش تعود عليهم بالنفع وأثرها الإيجابي مستمر يضفي على يومهم السعادة والأمان، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع التي تفرض عليهم العزلة الاجتماعية.