ضمن برنامج «معاً نحن بخير».. 4000 حاسوب لطلبة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قدم برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي، ما يزيد عن 4 آلاف حاسوب محمول وجهاز لوحي، ضمن الدعم التعليمي للبرنامج، والذي ساهمت خلاله 24 جهة حكومية في أبوظبي بتوفير الدعم لأولياء الأمور ممن تأثر دخلهم المادي نتيجة الأوضاع الحالية، من خلال تقديم الأجهزة والمعدات اللازمة لضمان استمرار مسيرة التعليم عن بُعد خاصة مع اقتراب الامتحانات النهائية للعام الدراسي في خطوة لتوفير الدعم الاستباقي جراء التحديات الحالية.

وتعكس المساهمات السخية المقدمة للبرنامج روح التكاتف المتأصلة في نفوس أبناء مجتمع أبوظبي، وتعاونهم معاً لإحداث تحول إيجابي لخدمة الصالح العام في الإمارة. ووجه أولياء أمور الطلبة في مدارس أبوظبي الخاصة كلمة شكر وامتنان لبرنامج «معاً نحن بخير» لحصولهم على أجهزة حاسوب تضمن استمرارية مسيرة التعليم عن بُعد لأطفالهم، ضمن برنامج الدعم التعليمي الذي أطلق بالتعاون بين هيئة «معاً» ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ليستفيد منها أولياء أمور الطلاب المتضررين مادياً بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة، عبر حصولهم على المساعدة في دفع الرسوم المدرسية لأبنائهم في المدارس الخاصة في أبوظبي، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي. وعبرت الطالبة آنيا شمباي، من الصف الرابع في المدرسة النموذجية الخاصة في أبوظبي، عن شكرها لهيئة «معاً» لحصولها على جهاز حاسوب، وقالت: أشعر بالسعادة تغمرني لحصولي على جهاز حاسوب محمول لإكمال مسيرتي الدراسية من المنزل، وأثمن مساهمة وكرم أبناء مجتمع أبوظبي، وأنا متحمسة لبدء الدراسة والعمل بجد على جهاز الكمبيوتر المحمول. ومن جهته أشاد عمر أسعد، من الصف الثالث في مدرسة الرؤية الخاصة، بكرم مجتمع أبوظبي قائلاً: شعرت بالسعادة تغمر قلبي عندما حصلت على جهاز الحاسوب المحمول لمواصلة مسيرتي التعليمية، مقدماً الشكر لهيئة «معاً» ولكل المساهمين في برنامج «معاً نحن بخير» على جهودهم الجبارة. وقالت والدته سعاد أسعد: أدخلت الهدية المقدمة من هيئة «معاً» السعادة على قلوب أطفالي.