92.1 مليون درهم تنفقها «بيت الخير» خلال 3 أشهر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية «بيت الخير» أن إجمالي ما أنفقته خلال حملتها الرمضانية على مدار 3 أشهر، (مارس، وأبريل، ومايو) بلغ 92.107.713 درهماً، استفاد منها 2.880.246 أسرة وحالة، منها 45.7 مليون درهم، أنفقت للدعم المجتمعي ونجدة المتضررين من وباء «كورونا». وأكدت الجمعية، أنها حققت نمواً إنسانياً في عطائها بنسبة 13%، مقارنة بحملة العام الماضي، وذلك التزاماً منها بالبند التاسع من وثيقة الخمسين.

ونوهت الجمعية في تقريرها الختامي عن حملتها الرمضانية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حملة «10 ملايين وجبة»، مشيرة إلى مشاركتها في هذه الحملة بدعم من شركائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم هيئة آل مكتوم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي.

وأكدت «بيت الخير»، أنها قدمت -حتى الآن- أكثر من 3 ملايين وجبة غذائية لدعم العمال والمرضى المحجورين والمتضررين من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، منها 2.632.620 وجبة إفطار صائم، وزعت على سكنات العمال في 80 موقعاً في دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، وهي ما زالت مستمرة في تقديم الوجبات للمستحقين، من خلال مشروع «الطعام للجميع»، بمعدل يزيد على 12 ألف وجبة يومياً.

كما وزعت الجمعية المير الرمضاني على 19.267 أسرة، بقيمة 13.513.140 درهماً، كدعم للأسر المتعففة ومحدودة الدخل، والأسر المتأثرة بجائحة كورونا خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لتوزيع زكاة الفطر بقيمة 1.447.000 درهم، والعيدية النقدية لإسعاد أبناء وبنات الأسر المحتاجة، بقيمة 7.455.350 درهماً، استفادت منها 4.307 أسر.

وذكرت «بيت الخير»، أنها استمرت في مشاريعها المعتادة إلى جانب مشاريع الحملة، فأنفقت على برنامج «أمان» خلال الحملة ما يزيد على 16 مليون درهم، منها 13.799.550 درهماً، قدمت كدعم نقدي شهري للأسر المتعففة وأسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم، والتي بلغ عددها 10.668 أسرة، بالإضافة إلى 2.500 أسرة، تلقت الدعم الغذائي عبر البطاقات الشهرية بقيمة 2.604.100 درهم.

كما فتحت الجمعية باب المساعدات الطارئة للحالات المحتاجة عبر موقعها الإلكتروني، ولبت حاجة 6.932 أسرة وحالة، ساعدتها بقيمة 20.795.982 درهم، منها حالات، تأثر دخلها بسبب الأزمة، أهمها 2.008.281 درهماً، لدعم الجهات الصحية بعلاج 158 مريضاً محتاجاً، و1.315.842 درهماً لدعم الجهات التعليمية والطلبة الجامعيين، استفاد منها 144 طالباً من مختلف المراحل، كما سددت مديونيات عن بعض الغارمين بقيمة 252.732 درهماً.