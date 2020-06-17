10 ملايين درهم لمشروع «اقرأ» من «صندوق الزكاة»

أبوظبي (وام)

اعتمد صندوق الزكاة مبلغ 10 ملايين و850 ألفاً و623 درهماً لمشروع طلبة العلم الإلزامي «اقرأ»، وبلغ عدد الطلبة المستفيدين منه أكثر من 6225 طالباً وطالبة في الدولة، منذ بداية العام الجاري، وذلك وفق الشروط التي حددها الصندوق، وتلبية لرغبات المزكين الذين حددوا توجيه أموال زكواتهم إلى دعم الطلبة.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة -بهذه المناسبة- إن مشروع «اقرأ» من أوائل المشاريع التي عمل عليها الصندوق منذ انطلاقته الأولى، لإيماننا العميق بأهمية التعليم والارتقاء به ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للفئات المستحقة، وانعكاساته الإيجابية على الأسرة والمجتمع، ولذلك يصنف من أهم المشاريع التي يعمل عليها الصندوق ضمن مصرف الفقراء والمساكين، ويهدف إلى رفع المعاناة عن الطلبة المحتاجين، وتوفير جو آمن لطلاب العلم داخل الدولة، حتى لا يشغلهم أمر توفير مصاريف الدراسة عن تحصيل العلم.

عبدالله المهيري

وأشار إلى أن الصندوق يوفر، من خلال مشروع «اقرأ»، كل المصاريف الدراسية التي يحتاج إليها طلبة المدارس غير القادرين، وذلك بعد التأكد من خلال لجنة البحث الاجتماعي من وضعهم الاقتصادي، وعدم مقدرتهم على الوفاء بالمصاريف، موضحاً أنها شملت أيضاً تكاليف أجهزة الحاسب الآلي، دعماً للمستحقين لها، ضمن مشروع «التعلم عن بعد» الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم. ونوه المهيري بأن هناك عدداً كبيراً من الطلاب والآباء المتعسرين وغير القادرين على سداد الأقساط والرسوم الدراسية، لا يعلمون أن «الصندوق» يقدم هذه المساعدة الطلابية، وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقدم بالطلب يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، موضحاً أن تقديم الطلب وجميع إجراءاته اللاحقة تتم بصورة إلكترونية.