بلدية رأس الخيمة توزع 1000 طرد غذائي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

وفرت دائرة بلدية رأس الخيمة الطرود الغذائية الأساسية لـ1000 أسرة متعففة، وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وجمعية الإحسان الخيرية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية لتقديم الدعم والعون للأسر المتعففة التي تضررت وتأثرت جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والعمل على توفير احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية وتسهيل متطلبات المعيشة المناسبة لتلك الأسر.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: إن بنك الإمارات للطعام الذي تم افتتاحه مؤخراً على كورنيش القواسم في رأس الخيمة، والدعم الموجه لهذا البنك المقدم من قبل مختلف الجهات والمؤسسات والفنادق والمطاعم لتزويده بمختلف الأطعمة والمواد الغذائية الأساسية، ساهم في توفير الطرود الغذائية للأفراد والأسر المتعففة.

وذكرت أن الدائرة قامت وبالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية بإطلاق المبادرات التي من شأنها توزيع تلك المواد الغذائية على الأسر المتعففة والأفراد ممن هم بحاجة إليها على مستوى إمارة رأس الخيمة والعمل على توفير أهم الاحتياجات من المواد الغذائية لهم ولأفراد أسرهم.

ولفتت إلى أن بنك الطعام وبالتعاون مع جميعة الإحسان الخيرية قام مؤخراً بإطلاق حملة تمثلت في توزيع الطرود الغذائية على عدد 1000 أسرة من خلال تخصيص الفرق والعمل على توزيعها عليهم مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ذلك، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.