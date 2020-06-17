«خيرية أم القيوين» تتكفل بعلاج 20 حالة مرضية

سعيد أحمد (أم القيوين)

تكفلت جمعية أم القيوين الخيرية بتقديم مساعدات مالية لعلاج 20 حالة مرضية من جنسيات مختلفة، بقيمة 484 ألف درهم، خلال العام الجاري.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إنه تم وضع آلية لتقديم المساعدات العلاجية لكافة الحالات المرضية، واشتملت على مساعدة 6 حالات إعاقة، و3 مرضى بالقلب، وحالتين مصابتين بتليف العظام، و4 حالات فشل كلوي، و4 حالات مصابة بمرض السرطان، وحالة ضغط وسكر.

وأكد أن الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوجه دائماً بسرعة مساعدة الحالات المرضية، من أجل علاجها وتخفيف معاناتها، ودراسة الحالات الإنسانية وتقديم المساعدة الضرورية لها، للارتقاء بمستوى معيشتها وتشجيعها على القيام بدورها الحيوي في الحياة.

وأشار إلى أن الخير والعطاء لم يعد مقروناً بفترة زمنية، أو بحملات تبرع، أو مرهوناً بمناسبة دينية، بل أصبح منهجاً وأسلوب حياة، وجزءاً لا يتجزأ من فكر مجتمع الإمارات، مثمناً جهود الحكومة الرشيدة في تسخير كل الإمكانات لإسعاد الفئات المحتاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك دور المحسنين في الدولة وتجاوبهم السريع مع الحالات الإنسانية والمرضية، ومد يد العون لها.

وأكد عيسى بولحيول ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحفيز المجتمع على تقديم التبرعات المالية لتوفير العلاج للمرضى، لافتاً إلى أن للجمعية مشاركات ومساهمات فعالة في القضايا المهمة، التي تعنى بصحة الأفراد، وستظل بتعاون ومساهمة أهل الخير، تواصل تقديم المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين.