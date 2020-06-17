الأعراس «الافتراضية».. أفراح بلا نفقات في «زمن كورونا»

خلفان النقبي (أبوظبي)

شهدت الفترة الأخيرة توجه العديد من الشباب في ظل الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا إلى الزفاف الافتراضي، والذي يعد واحداً من الفرص التي اقتنصها المجتمع الإماراتي من الظروف الراهنة والأزمة الحالية، حيث لمس فيها المجتمع ذات الفرحة بالمناسبة مكللة بزهو الفكرة أكثر، وعايش معها سلوك الآباء والأجداد فيما قل ودل من تكاليف الأعراس التي لا ترهق كاهل العريس، وتساهم في تحقيق استقرار أسري وترابط عائلي، وقناعة وتفاهم بين الزوجين ما ينبئ بمزيد من الخير والرفاه والسكينة والمودة المستدامة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، في تعليق لمعاليها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» مؤخراً: أثناء كوفيد- 19 وما بعده، تغيرات كثيرة عايشها المجتمع الإماراتي، وأخرى قادمة، أمور عدة تبدلت وشملت بتأثيرها الأسرة والأفراد، ونخص بها الزفاف الافتراضي أو أعراس بلا حفلات، من واقع المتابعة الشخصية تبدو الفرحة فيها غير منقوصة، ويتجلى فيها الالتزام المجتمعي صحياً ومادياً واجتماعياً، وفق الأصول والعادات والقيم المتجذرة في مجتمع الإمارات، أما النتيجة فهي حتماً مجدية ومرضية للجميع.

وأضافت معاليها: هذه الأعراس الافتراضية تعزز مفاهيم وإجراءات الوقاية، وتحافظ على صحة الأهل والأقارب والأصدقاء وتحفظ السلامة العامة، وتأتي امتثالاً لتعليمات الدولة وسياستها الاحترازية الصحية الراهنة وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يقتصر حضور الزفاف الافتراضي على أقارب العروسين من الدرجة الأولى، بينما يلتزم البقية بالحضور الافتراضي والتهنئة عبر تقنيات الاتصال الذكية.

وكشفت معاليها، عن بدء وزارة تنمية المجتمع في إطلاق استطلاع رأي حول تأثير الوضع الراهن على إتمام حفلات الزواج، وقالت «نطمح أن نجسد بنتائجه واقعاً إماراتياً أكثر إيجابية يمتد إلى جذور راسخة من القيم الأصيلة، التي لطالما تمسّك بها الأجداد والآباء والأبناء معاً».

واستطلعت «الاتحاد» آراء شريحة من الشباب لمعرفة إيجابيات وسلبيات الأعراس الافتراضية في ظل ظروف أزمة كورونا، وهل من مؤيد لهذا الزواج الافتراضي؟.

في البداية، أوضحت سهيلة الوالي، عضو مجلس شباب سابق، أن العديد من الأسر الإماراتية بالتزامن مع جائحة كورونا، أقامت حفل زفاف افتراضي عن بُعد مع أقاربهم، مما نتج عنه ردود فعل إيجابية على الشارع الإماراتي، ومنها تخفيف العبء وضمان الاستقرار على الأسر الإماراتية.

من جهته قال المواطن حسن الهاشمي: في ظل أزمة كورونا الأعراس الافتراضية هي من الأعراس الموفقة التي تبنى على التنازل من الطرفين، للوصول إلى حياة كريمة مليئة بالاستقرار والرضى التام، وعوضاً عن ذلك من الممكن إهداء العروس مبلغاً من المال تقديراً لها.

ومن ناحيتها أكدت فاطمة اليماحي، أن إيجابيات الزواج عن بُعد كثيرة ومن أهمها تقليل تكاليف الزواج واستغلال المال في أمور أهم، ولكن ما ينقصنا حضور الأهل والأصحاب ليعم الفرح.

وأوضح المواطن علي خلفان، بأنه مؤيد لفكرة الأعراس عن بُعد، وذلك لمنع الإصابة بعدوى كورونا ولا نعرف نهاية المرض وزواله، لذلك فإنني أنصح أولياء الأمور بتفهم هذه الأزمة وتسهيل أمور الزواج وعدم تعقيدها حتى إشعار آخر.

وقالت المواطنة عائشة المطلعي، من إيجابيات الزواج عن بُعد هو تخفيف تكاليف الزواج على الرجل لتوفير حياة متوازنة وجميلة، وإن كان من المهم قيام حفل زفاف فمن الممكن أيضاً تأجيل الأعراس حتى إشعار آخر لإرضاء جميع الأطراف.

ومن جهته، أكد المواطن محمد البستكي، أن الزواج عن بعد يعتبر أحد الحلول العصرية المبتكرة لمواجهة المحن في أزمة كورونا، ومن إيجابياتها عدم وجود أسعار خيالية وتوفير المبالغ لتنمية حياة الزوجين، لذلك في زمن كورونا الأعراس الافتراضية هي الأُفضل.