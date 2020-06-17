دبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى نشر المعرفة وتعزيزها على مستوى الدولة، وصولاً للصعيدين الإقليمي والعالمي، نفَّذت استراحة معرفة – إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة – بكافة مجموعاتها المحلية والدولية، منذ مطلع العام الحالي، 60 جلسة ناقشت 87 كتاباً، وموضوعات مثل الشعر والترجمة وإدارة المعرفة في الأزمات والكوارث، وإدارة الوعي في الأزمات، والشخصيات في الأدب، والعلامة الشخصية، وفق ما ذكر بيان صحفي صدر أمس عن المؤسسة.

وتعمل «استراحة معرفة» على الارتقاء بنشاطها المعرفي، والسعي دوماً لتقديم الجديد والمميز، واستضافة أسماء تقدِّم للمشهد المعرفي تنوعاً وتميزاً، وقد أسهم ذلك، بحسب بيان المؤسسة، في زيادة عدد المنتسبين لها، وتوسيع نطاق فعالياتها ليشمل فعاليات تقام على تطبيقات إلكترونية، متاحة لعدد أكبر من المتابعين من جميع دول العالم. إضافة إلى نشاط جلسات مناقشة الكتب شهرياً، التي تقام على مستوى مجموعات «استراحة معرفة»، مع الحرص على استضافة المؤلفين - ما أمكن - لإثراء المناقشات، وهو ما جعل منها مقصداً مهماً وملهماً لدور النشر، فيما يتعلَّق بتقييم الكتب والأخذ بملاحظات القارئات.

هذا، ولدى «استراحة معرفة» جدول معرفي يغطي العام بفعاليات متنوعة، متجاوزة بذلك ظلال أزمة كورونا على المشهد العام، ومقرِّبة المسافات بين القرّاء ومحبّي المعرفة.