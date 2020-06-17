«الوقاية والسلامة»: 7% من كبار السن معرضون للاكتئاب

أحمد مرسي (الشارقة)

نظّمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، بالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم، ورشة حول «أمن وسلامة كبار السن»، وأهمية تقديم الرعاية والعناية لهم، والحرص على استقرارهم وإسعادهم، والاهتمام بهم صحياً ونفسياً، خاصة خلال هذه الفترة جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت سارة الدختر، اختصاصية تدريب في الهيئة، مقدمة الورشة، والتي نظمتها «عن بُعد»، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على أن نحو 7 بالمائة من كبار السن، وفقاً للدراسات العلمية، يتعرضون للإصابة بالاكتئاب، وهو ما يؤكد على ضرورة الحرص على رعايتهم والاهتمام بهم، وتخصيص أوقات للاستماع لهم والتحاور معهم، ومعرفة احتياجاتهم وسماع قصصة ومآثرهم في الحياة، وكذلك تخصيص أوقات لهم للتنزه، والخروج وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية.

وأشارت المحاضرة، خلال الورشة، والتي حضرها نحو 200 شخص من الأسر والمهتمين، إلى ضرورة الحرص على إبعاد كبار السن عن الوحدة والعزلة، وعدم إشعارهم بالاكتئاب، وتناول الوجبات معهم والاستمتاع بحديثهم، مع ترك المسافات الكافية معهم، وتسخير وسائل التواصل الافتراضية مع الأقارب والأهل، في ظل الظروف الحالية التي يتعرض لها العالم من وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وبالتالي استغلال هذه الوسائل في تحسين نفسيتهم وإشعارهم بالسعادة.

وذكرت أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بفئة كبار السن، من كبار المواطنين، والمقيمين على أرضها، من خلال توفير حياة كريمة لهم، والاهتمام بهم وتقديم الرعاية والعناية لهم بصورة مستمرة، والوقوف على احتياجاتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم. وأشارت إلى وجود عدة عوامل، تدل على ظهور المشاكل الصحية النفسية لدى كبار السن، من أهمها العزلة الاجتماعية، والاعتماد على الآخرين، والشعور بالوحدة، وهي عوامل تؤثر سلباً على صحتهم النفسية.

وأضافت، أن السماع لذكريات كبار السن، له الأثر الطيب على حياتهم، ويشعرهم بالسعادة، كما له الأثر الإيجابي أيضاً على حياة الأجيال أيضاً، من حفظ الإرث والهوية والتحلي بها.

ولفتت الدختر، إلى أهمية طمأنة كبار السن بالمستجدات الحالية وتوفير الأجواء الأمنة لهم من إجراءات وقائية واحترازية وتهوية الأماكن، التي يقيمون بها للحصول على جو صحي متجدد، وتجنب الرياح والغبار.

ولفتت إلى ضرورة تقديم الرعاية المنزلية لهم من قياس نسب السكري والضغط بصورة مستمرة، وتدوين القياسات، وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة طبية، والتواصل مع الأطباء في حال وجود أي أعراض صحية، لتحديد الحاجة للحضور للمستشفى. وأكدت أهمية اتباع العديد من الممارسات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على صحة كبار السن في ظل الظروف الراهنة.