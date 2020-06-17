ورش توعوية بقانون «وديمة»

دبي (الاتحاد)

استهدفت وزارة تنمية المجتمع، الخبراء التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين الإداريين، التابعين لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وكذا أولياء أمور طلبة المدارس بمبادرات توعوية وتثقيفية بقانون «وديمة»، تتبناها إدارة الحماية الاجتماعية، وذلك بغرض تمكين مختلف الجهات المعنية بالطفولة، بالتطبيق السليم للقانون، خاصة في ظل ظروف الحجر المنزلي، وإجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19».

استهدفت الورشة الأولى ذوي الاختصاص في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتي عقدت «عن بُعد»، وتناولت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة»، واللائحة التنفيذية خاصته، وذلك في إطار نشر وتعميم ثقافة حقوق الطفل.

وقالت إيمان حارب، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إن الورش التوعوية التي تنفذها الوزارة «عن بُعد»، تركز على مجموعة محاور، أبرزها إجراءات حمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، والتعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة لقانون وديمة.

وأشارت إلى مواصلة الإدارة جهودها التوعوية والتثقيفية، خلال العام الجاري «عن بُعد»، بلغ مجموع الحضور فيها 248 فرداً، وذلك عبر الوسائل التقنية الذكية في ظل الظروف غير العادية، التي يمر المجتمع الإماراتي حالياً بها، من خلال الورش التي تستهدف أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وورش أخرى تخصصية موجهة للخبراء التربويين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والمشرفين والإداريين العاملين في مدارس الشارقة الخاصة، والتابعين لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأوضحت إيمان حارب، أن وزارة تنمية المجتمع تنفذ سنوياً خطة توعوية متكاملة حول قانون حقوق الطفل «وديمة» بحزمة من الورش التثقيفية والتوعوية، التي تستهدف شريحة واسعة من أفراد المجتمع من مختلف الفئات والجهات ذات الصلة بحقوق الطفل.