إقبال على «الصيفي» بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جامعة أبوظبي، أنها تلقت حتى الآن عدداً غير مسبوق من طلبات التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الجاري، مشيرةً إلى أن باب التسجيل لا زال متاحاً للطلبة الراغبين، حيث تتوفر الفرصة للانضمام لأكثر من 50 برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، تتوزع على كلياتها الخمس في الهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية والعلوم والآداب والقانون، في فروع الجامعة في كل من أبوظبي والعين ودبي، وينتظم الطلبة للدراسة في الفصل الدراسي الصيفي، اعتباراً من 28 يونيو من العام الجاري وينتهي في 20 أغسطس.