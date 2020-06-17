«الاتحادية للشباب» تطرح رؤية مستقبل العالم

دبي ( الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب حلقة شبابية افتراضية بعنوان «بناء المستقبل الذي نريده»، لطرح رؤية ورسالة الشباب الإماراتي لتتم مناقشتها عالمياً وعبر منصة الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمبادرة #UN75 التي تنطلق بالتزامن مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة بالذكرى الـ75 لتأسيسها، وللمساهمة في إيجاد أفضل الوسائل والآليات لدعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا ركيزة رئيسة في حوار عالمي فاعل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، وابتكار الحلول المناسبة لعالم ما بعد أزمة «كوفيد- 19»، والوصول إلى تصورات لبناء مستقبل أفضل للعالم.

وشهدت الجلسة حضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وفابريزيو هوتشيلد المستشار الخاص للأمين العام بشأن التحضير للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة، والدكتورة دينا عساف منسق الأمم المتحدة المقيم بدولة الإمارات، بالإضافة إلى عشرات الشباب من داخل دولة الإمارات.

وأكدت معالي شما المزروعي في كلمتها التي ألقتها في هذه المناسبة، على الأهمية الكبيرة للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في هذه المبادرة العالمية، التي ستشكل مشاركة الشباب في فعالياتها إضافة مهمة لتعزيز مساهمة الشباب في ابتكار أفضل الحلول للقضايا العالمية، كما أنها ستشكل -في الوقت ذاته- تأكيداً على الدور الكبير للشباب في صياغة منظومة العمل المستقبلي لجميع القطاعات الحيوية.

وبينت معاليها أن شباب العالم، اليوم، يقفون على مفترق طرق، وعلى الجميع التكاتف والتعاون لمواصلة الجهود لتعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف، وقالت معاليها: «المرحلة المقبلة تتطلب مساهمة أكبر من الشباب حول العالم، والذين كان لهم دور فاعل في دعم ومناصرة التوجهات العالمية لمواجهة القضايا والتحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ، والعنصرية وعدم المساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية، وتحقيق السلام، والفوارق الاقتصادية بين دول العالم».

وأكدت معاليها أنه لا مستقبل من دون قطاع عالمي للشباب ومن دون صوت مسموع للشباب، مشيدة بالدور الذي قام به الشباب للمساهمة الفاعلة في تخطي أزمة كورونا، وقالت معاليها: «كان الشباب العمود الفقري لخط الدفاع الأول، بعملهم في القطاع الصحي، وغيره من القطاعات الحيوية، وابتكار أفضل الحلول خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المصاحبة لأزمة كورونا في مختلف دول العالم».

وقالت معاليها: «إن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تحمل في طياتها العديد من الفرص للشباب من أجل توظيف طاقاتهم للابتكار، وإيجاد أفكار غير تقليدية ترسم ملامح مستقبل العالم في العديد من المجالات، مثل التعليم والتوظيف والمناخ والبيئة والاقتصاد».

ومن جهتها، تحدثت دينا عساف عن الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في صناعة الأمل في المنطقة، ومساعدة منظمة الأمم المتحدة في مختلف مساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية في كل بلدان العالم. وأشارت إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب من أبرز الجهات التي أظهرت تعاوناً كبيراً في تنفيذ مستهدفات مبادرة #UN75 التي تستهدف إطلاق حوار ضخم يضم مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الشباب الذي تتطلع المنظمة العالمية من خلاله إلى مساهمة الشباب في هذا الحراك الدولي.

تأهيل الشباب

قال سعيد النظري: إن الشباب هم طاقة من العمل، ويمكنهم بذل المزيد من الجهد والعطاء للتعافي من أزمة كورونا في مختلف أنحاء العالم، ونعمل على تأهيل الشباب الإماراتي وصقل قدراتهم برؤية عالمية تعي التحديات، وتقدم الفرص لهم من أجل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

إحلال السلام

قال فابريزيو هوتشيلد: إن منظمة الأمم المتحدة عملت طوال تاريخها على إحلال السلام وترسيخ قاعدة عالمية للتنمية، ويأتي دورها اليوم، وفي ظل هذه الأزمة العالمية، لتعزيز المساعي نحو تعزيز الصحة والتعليم والمناخ، وغيرها من المجالات التي يأتي على رأسها الاستخدام الأفضل للموارد العالمية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات.