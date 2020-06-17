اتفاقية لدعم التحول الرقمي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، أمس، عن توقيعها اتفاقية تفاهم مع شركة «إنتل» العالمية، هدفت لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والتعاون في مجال تسريع التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية عن بُعد، الدكتور عبدالله الكندي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والسياسات في الهيئة، والمهندس طه خليفة المدير الإقليمي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لقطاع مبيعات حلول ­­الحوسبة في شركة «إنتل».

وقال الدكتور عبدالله الكندي: «سعداء بتوقيع الاتفاقية التي ستسهم بتمكين الهيئة من قيادة مستقبل أبوظبي الرقمي وتعزيزه، ولاسيما أننا على ثقة بأن هذا التعاون مع واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، سيتيح لنا فرصة الاستفادة القصوى من إمكانيات هيئة أبوظبي الرقمية الأساسية، سواء تلك المتعلقة ببنيتها التحتية أو بشراكاتها الاستراتيجية، وبالشكل الذي يدعم جهودها في التحول الرقمي».

ومن جانبه، قال المهندس طه خليفة: تسعدنا الشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية، حيث تسهم مذكرة التفاهم بيننا، في تفعيل وتعزيز آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا العالمية مع الهيئة، ودعمها في مواكبة جهود التحول الرقمي. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في دولة الإمارات نحو تسريع وتعزيز رحلة التحول الرقمي، ومساندة جهود تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.