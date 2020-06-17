«الدفاع المدني» يطلق «وقايتكم غايتنا»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني الإقليمية، والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، الحملة التوعوية الثانية تحت شعار «وقايتكم غايتنا»، بهدف نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع لمواجهة المخاطر والتحديات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، أن هذه الحملة تعد من الحملات التوعوية المتخصصة التي من المقرر أن تستمر فعالياتها على مدار الأشهر، يونيو - يوليو - أغسطس، وتشتمل على مبادرات «ثقافة التعامل مع الحريق»، وسلامة المنشأة، والتجمهر حول الحوادث، والسلامة في الصيف، والسلامة في وسائل النقل البري والبحري.

وقال: إن الحملة تتضمن إعداد أفلام توعوية موجهة لشرائح المجتمع، باختلاف ثقافاتهم، حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فضلاً عن تكثيف حملات الوقاية والسلامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال الرسالة التوعوية بوضوح للفئات المستهدفة.