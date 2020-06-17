26 ألف رسالة لمحاكم رأس الخيمة خلال 60 يوماً

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة تلقي 25.840 ألف رسالة، تضمنت استفسارات المتعاملين وإنجاز الخدمات لهم، في 60 يوماً، من خلال خدمة «أمورك سهالات» عبر تطبيق «الواتساب»، وذلك منذ تدشين الخدمة في بداية جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة الاستجابة السريعة، لتقديم جميع خدمات المحاكم عن بُعد، حفاظاً على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين، وارتفعت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عن بُعد لتصل إلى 285 خدمة بعد إضافة 15 خدمة أخرى خلال الفترة الماضية.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن إطلاق خدمة «الواتساب» يأتي ضمن خطة التوسع في قنوات التواصل مع متعاملي المحاكم، وتقديم كافة خدمات المحاكم «عن بُعد»، في ظل الظروف الحالية، لتسهيل الحصول على خدمات الدائرة لمن يصعب عليهم استخدام الخدمات الذكية للدائرة، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وإسعادهم، والسرعة في حصولهم على المعلومات والخدمات، مبيناً أن المحاكم خصصت لكل خدمة بالدائرة رقما خاصا لتلقي استفسارات الجمهور عبر تطبيق «الواتساب».

وأضاف «تتميز الخدمة بسرعة تلقي الاستفسارات من المتعاملين، والردود الفورية عليهم، وكذلك إرسال المستندات، وتوفير كل ما يحتاج إليه العميل من بيانات ومعلومات، وإجراءات المحاكم، وإنجاز الخدمة له، مما ساهم في اختصار الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة، حيث يقدر توقيت الرد على المتعامل من 3 إلى 5 دقائق، وتحقيق نسبة 100% في الرد على كافة الاستفسارات الواردة، والخدمات المنجزة، وهو ما يعكس مدى نجاح هذه الخدمة، والإقبال اللافت من قبل جمهور المتعاملين».

وأشار الخاطري إلى أن إجمالي الخدمات والاستفسارات المقدمة عبر تطبيق «الواتساب» بلغ 25.840 خدمة واستفساراً، منها 14.815 استفساراً تم الرد عليها، و11.025 خدمة تم إنجازها.

وتابع أن «عدد الخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها المحاكم عن بُعد ارتفع إلى 285 خدمة، بالإضافة إلى توفير 9 قنوات خصصتها الدائرة للتواصل وتلقي معاملات المتعاملين، للتسهيل على شرائح المجتمع كافة للوصول إليها، واختيار القناة المناسبة للتواصل مع الدائرة».