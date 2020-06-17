تعاون بين شرطة وغرفة الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

أثنى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على أطر التعاون والتنسيق الكامل والقائم بين شرطة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والرامي إلى تعزيز مرتكزات التقدم والتطور الشامل في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية بالإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة.

استعرض الاجتماع مشروع تطوير المنطقة الصناعية العاشرة بمدينة الشارقة، لرفع كفاءة البنية التحتية، ووضع التصور الشامل للمنظومة الأمنية، بما يتماشى مع التطور الذي ستشهده المنطقة مستقبلاً.

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطوير آلية عمل المنظومة الأمنية، لتتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وتمكين بيئة الأعمال فيها من القيام بدورها على أكمل وجه، وذلك بما يتوافق مع رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز الشعور العام بالأمن والأمان بين أفراد المجتمع.