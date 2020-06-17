«عالم فوكا» في محاضرة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية محاضرة، عن بُعد، حول مستقبل العمل الشرطي في «عالم فوكا» وخصائصه وتحدياته، والتوجهات الحديثة وأثرها على مستقبل العمل الشرطي ودور القيادة المرنة والمهارات المطلوبة.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير الأكاديمية الاهتمام بتعزيز التعاون مع جامعة دبي، في تحقيق الدور الرئيسي لإثراء وتطوير العملية التعليمية والتدريبية.

وتحدث في المحاضرة الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور فواز أبو ستة مدير البرامج بمركز الدراسات المستقبلية بالجامعة.