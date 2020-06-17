الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق

استنكرت دولة الإمارات، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق، ما شكل انتهاكاً لسيادة دولة عربية شقيقة، ولمبادئ القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ الرافض لكافة التدخلات في شؤون الدول العربية، وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.