دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2019-2020 ستكون مقتصرة على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط بدلاً من جميع الوحدات التي تمت دراستها منذ انطلاق العام الأكاديمي.

وستبدأ اختبارات نهاية العام يوم الأحد المقبل لطلبة صفوف الثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، بالإضافة إلى طلبة التعليم المستمر المتكامل، ومسار الدراسة الأكاديمية.

ولفتت الوزارة إلى أن درجة التقييم الختامي للطالب ستكون من معدّل درجتي الاختبارات القصيرة والامتحان الختامي، الذي رصدت له وزن 30 في المئة من المعدّل العام، مقابل 15 في المئة للتقييم التكويني، ليكون الوزن الكلّي للفصل الدراسي 45 في المئة.