«مواصفات» تشكل لجنة للتسامح

أبوظبي(الاتحاد)

اعتمد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تشكيل لجنة التسامح في الهيئة، برئاسة الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، وعضوية 8 من الكفاءات الفنية والإدارية في الهيئة، والتي تعنى بعدد من المبادرات الوطنية مثل حوكمة مبادرات وأنشطة، ترسخ ثقافة التسامح في الممارسات اليومية للموظفين، وإثراء المحتوى المعرفي للتسامح في الهيئة، من خلال مجموعة من الأدوات.

ويأتي قرار تشكيل لجنة التسامح في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، انسجاماً مع الواجب الوطني والمسؤولية الحكومية لتنمية صفات التسامح لدى جميع الموظفين، وتوفير مناخ عمل محفز ومشجع على التعايش والتعاطف والاحترام للجميع، ضمن سياق ودي وحريص على تحقيق المنفعة العامة، ويخدم توجهات دولة الإمارات في أن تظل نموذجاً يحتذى في رعاية وتنمية التسامح والسلوكيات القويمة في العمل الحكومي.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن التسامح يحظى بمكانة رفيعة في وجدان قيادة وشعب دولة الإمارات، إذ تؤمن قيادتنا الرشيدة بأهميته ودوره في قدرة الحكومة على أداء دورها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوجيهات قيادتنا بأن يتم تأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية، وقبول التنوع الثقافي والمعرفي في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية الحميدة والإنسانية السامية في نفوس الأجيال.

من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة، رئيس لجنة التسامح، أن فريق التسامح سيتولى مجموعة مهام، أبرزها حوكمة مبادرات وأنشطة ترسيخ التسامح في الممارسات اليومية للموظفين وآليات العمل في الهيئة، كما أن إثراء المحتوى المعرفي سيتضمن أبحاث ودراسات التسامح في مجال عمل الهيئة في المجالات المختلفة.