الشارقة.. جهود حثيثة لمواجهة «الفيروس»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل إمارة الشارقة جهودها، باتخاذ أفضل الإجراءات والتدابير لحماية صحة وسلامة سكان الإمارة، وتوفير جميع الإمكانيات والقدرات لرفع جاهزية التصدي لجائحة كوورنا، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تبذل وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهوداً حثيثة بالتعاون مع حكومة الشارقة، والتنسيق مع اللجنة المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودعم الدوائر المحلية بحكومة الشارقة لتوفير الخدمات الوقائية والصحية كافة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لحماية صحة سكان الإمارة، ما ساهم في تعزيز الطمأنينة لدى الأفراد ومحاصرة الوباء.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أنه منذ بدء انتشار الجائحة العالمية، عملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بناء على دراسة وتحليل للمتطلبات الصحية لإمارة الشارقة، كأكبر تجمع بشري في الإمارات الشمالية ومركز رئيس لخدمات الوزارة، وتفعيلاً لخطط الطوارئ والأزمات الموضوعة سابقاً، على تحديد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية (مركز واسط، الذيد، اللؤلؤية) لتعزيز صحة الأسرة.

وتعمل هذه المراكز على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة، سواءً لكوفيد-19 أو غيرها من الحالات، كما تم تخصيص مراكز صحية لمتابعة المخالطين لمرضى الكوفيد-19، وإجراء الفحوصات اللازمة.

ومع تمكن حملات التقصي النشط في إمارة الشارقة، من الكشف عن مصابين بدرجات متفاوتة، تم تشكيل فريقين رئيسين في إمارة الشارقة، لتسلم الإصابات المؤكدة من الجهات المختلفة الحكومية والخاصة لساكني إمارة الشارقة (فريق الطب الوقائي وفريق الرعاية الصحية الأولية)، وتم تشكيل فريق للتقصي الوبائي للحالات، ومتابعة المخالطين وإجراء المسح لتصنيف الحالات وتنسيق العزل أو الحجر المؤسسي لهم.

وبالاستفادة من التسهيلات والإمكانات المقدمة من حكومة الشارقة، أنشأت وجهزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكبر مستشفى ميداني، تحت إشرافها وإدارتها بقدرات تشغيلية عالية، لعزل وعلاج مرضى الكوفيد-19 بمركز إكسبو الشارقة، بسعة 2000 سرير تقريباً، ومنها مخصص للعناية المركزة، قابلة للتوسعة لتصل إلى 3000 سرير عند الحاجة، وتوفير خدمات الفحص المخبري، وجهاز الأشعة المتنقل.