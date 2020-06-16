«التحكم والسيطرة»: نمضي بخطى ثابتة للتعافي من «أزمة كورونا»

دبي (الاتحاد)

أكد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي المضي بخطى ثابتة للتعافي من أزمة كورونا بفضل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الإمارة خلال الفترة الماضية في مواجهة الفيروس، والجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية، وهو ما يتضح من خلال زيادة معدلات الشفاء والتعافي من المرض، وتراجع أعداد حالات الإصابة المكتشفة والمؤكدة، وكذلك انخفاض أعداد مراجعي مستشفيات الإمارة ممن تظهر عليهم أعراض المرض، والمشتبه في إصابتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي أن هناك عدداً من مستشفيات دبي تخلو اليوم بالكامل من حالات كورونا، في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب مستشفيات الإمارة، سواء الحكومية منها أو الخاصة تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية المتنوعة، حيث لم يعد هناك ضغوط ناجمة عن استقبال الحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.