الحكام يهنئون ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

الفجيرة (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت له، وتكللت بالنجاح، بفضل الله تعالى، سائلين المولى جلّ وعلا، أن ينعم على ملك المغرب بسرعة الشفاء، وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة العاهل المغربي.