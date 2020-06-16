ولي عهد الشارقة يشيد بجهود اكتشاف أول تعشيش لـ«سلحفاة ردلي الزيتونية البحرية»

الشارقة (وام)

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة بجهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، واكتشافها لأول تعشيش لسلحفاة «ردلي الزيتونية البحرية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في محمية أشجار القرم بخور كلباء.

وهنأ سموه فريق عمل الهيئة على هذا الإنجاز البيئي المهم مباركاً لهم إياه، والذي تطلب كما وصفه سموه مهارة كبيرة في التعامل من خلال إجراء المسوحات الميدانية والبحثية لأعشاش هذا النوع من السلاحف، ورصد آثارها وتحركاتها.

وقال سمو ولي العهد: «إن الذي تحقق ما هو إلا انعكاس لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترجمة لتوجيهات سموه السديدة، والرامية دائماً للحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها وطبيعتها، ونحن اليوم نحصد ثمار تلك التوجيهات والرؤى في هذا المنجز البيئي المهم».