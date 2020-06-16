الأدوية إلى منازل كبار المواطنين بالشارقة

الشارقة (وام)

تعزيزاً للتكامل والتعاون المؤسسي بين دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة والمنطقة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشارقة، تتولى إدارة الرعاية المنزلية بالشارقة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى منازل الحالات من كبار المواطنين وذوي الإعاقة من مستفيدي الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الشارقة.

وقالت مريم أحمد القطري، مدير قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بالدائرة: يأتي هذا التعاون التكاملي مع الوزارة، استجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لتوحيد الجهود، والمشاركة في التصدي لجائحة كورونا المستجد، كجزء من منظومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الجائحة التي تتطلب منا بذل أقصى ما بوسعنا من جهد وطاقات من أجل صحة الفرد والمجتمع، وكذلك الحد من خطورة مراجعة المستشفيات أو المرافق الصحية خلال هذه الفترة الراهنة.

وأفادت القطري بأن الدائرة خصصت فريقاً طبياً متكاملاً للقيام بمهمة توصيل الأدوية وتعريف المستفيدين بكيفية استخدامها والجرعات والأوقات المحددة، وكيفية تخزينها وطرق حفظها، وتقديم الإرشادات والاستشارات الوقائية التي تضمن سلامة المستفيدين، وقد استفادت 492 حالة من المبادرة منذ انطلاقها في شهر أبريل 2020 حتى الآن.