«الإمارات الوطنية» تحتفي بتخريج دفعة «الاستعداد للخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نظمت مدارس الإمارات الوطنية عن بُعد، أمس الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة 13 من طلبتها.

بلغ عدد خريجي هذا العام 530 طالباً وطالبة من مجمعات مدارس الإمارات الوطنية في مدينة أبوظبي والعين ومدينة محمد بن زايد وإمارة الشارقة.

وحرصاً من إدارة مدارس الإمارات الوطنية على الاحتفاء بأبنائها وبناتها الخريجين في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيدـ 19»، وحفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور، جاء تنظيم الحفل السنوي افتراضياً هذا العام، وذلك تكريماً لجهود وإنجازات الطلبة واحتفالاً بدفعة جديدة من قادة المستقبل، «دفعة الاستعداد للخمسين».

ووجه معالي أحمد بن محمد الحميري، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية خلال الحفل كلمةً، عبّر فيها عن أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على رعاية سموه الدائمة لمدارس الإمارات الوطنية، واهتمامه بالتطوير المستمر والنهوض بهذه المؤسسة التعليمية الرائدة، حتى تتواصل مسيرة الإنجازات وإعداد قادة المستقبل.

وأبدى معاليه سعادته بتخريج هذه الدفعة الجديدة «دفعة الاستعداد للخمسين»، وفخره بما بذله الخريجون والخريجات من الجهود والعمل الدؤوب، وما قدموه من مشاركات فاعلة وإسهامات مجتمعية، كان لها أكبر الأثر في ترسيخ مكانة مدارس الإمارات الوطنية محلياً وإقليمياً ودولياً، كما توجه من خلال كلمته بالشكر إلى أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية على جهودهم المتميزة.

وقدّم الطالب الخريج خليفة جمال البح كلمة الخريجين بالنيابة عن زملائه وزميلاته الطلبة، أكد فيها فرحةَ وفخر هذه الدفعة بإنجازاتها وإصرارها على تجاوز التحديات بكل تفاؤل وثقة، مشيدًا بدور القيادة الرشيدة في غرس الإصرار والإرادة والأمل لدى أبناء الوطن.

ورفع الطالب خليفة البح أسمى آيات العرفان والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فقد حرص سموه منذ تأسيس هذه المدارس على أن تكون مؤسسة وطنية رائدة تعلي من القيم وترسّخ الريادة والإبداع فيما تطرحه من مناهج ومبادرات، وهيّأت هذه الرعاية للطلبة بيئة تستند إلى العلم والابتكار والعطاء لتحقيق التميز والمراكز الأولى التي تلبي تطلعات مجتمعنا وقيادتنا الرشيدة. وتضمّن الحفل عرضاً مصوراً لأبرز إنجازات وفعاليات الطلبة ومشاركاتهم المجتمعية خلال العام الدراسي، ضمن خطة سنوية تجسّد هدف ورسالة مدارس الإمارات الوطنية، لـصقل مهارات طلبتها وتنمية قدراتهم ووعيهم، ليصبحوا مواطنين يتحلّون بالمسؤولية ومنتجين وفاعلين في مجتمعهم والعالم.

وألقى الدكتور كينيث فيدرا، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، كلمة عبّر فيها عن سعادته بتخريج هذه المجموعة الجديدة، إذ تشمل أول دفعة لخريجي وخريجات مجمع الشارقة، التي تضم 49 طالباً وطالبة، كما أعرب عن فخره بإنجازات المدارس في العام الجاري، وأبرزها الحصول على تقييم «متطور» في التعليم عن بُعد، وفق تقارير وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة التعليم الخاص في الشارقة.

وأضاف الدكتور فيدرا أن مدارس الإمارات الوطنية تعد من أكبر مؤسسات التعليم الخاصة في العالم، ولها اعتماد «AdvancED» العالمي، وهي مخولة في جميع مجمعاتها من قبل منظمة البكالوريا الدولية، ما يمنح خريجيها القبول في كبرى الجامعات والكليات داخل الإمارات وخارجها.

وقال إن مجموعة الخريجين للعام 2020 تشمل الدفعة السادسة التي يتطلب التخرج فيها «الدبلومة الأميركية» بمدارس الإمارات الوطنية، وتضم أيضاً الدفعة الخامسة من طلاب الصف الثاني عشر الذين يشاركون ويحصدون نقاطاً ضمن برنامج «دبلومة البكالوريا الدولية».