«أبوظبي الحكومية» تطلق برنامـج الشهادات المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

عززت أكاديمية أبوظبي الحكومية مبادرة «تحدي التعلّم الرقمي» التي تقدمها لمجتمع دولة الإمارات بإطلاق «برنامج الشهادات المهنية» أمس، والذي يأتي ثمرة شراكة موسّعة مع مجموعة المعارف، الرائدة على مستوى المنطقة في حلول التدريب والتطوير للمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا البرنامج استناداً إلى النجاح الذي حققته مبادرة «التعلم الرقمي للجميع» التي أعلنتها أكاديمية أبوظبي الحكومية أوائل مايو 2020، والمُتاحة لسكان الإمارات، كما أنه جزءٌ من برنامج «أبوظبي تُلهم» الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لتعزيز الاستجابة الاستباقية في الحكومة والمجتمع، ودعم الابتكار وتطوير الأفكار التي تستطيع أن تخلق تأثيراً إيجابياً.

وسيركز «برنامج الشهادات المهنية» على أربعة تخصصات هي: المحاسبة والتمويل والتدقيق وإدارة المشاريع، وسيتم عرض البرنامج بنظام التعلم عن بُعد ويشمل البرنامج حضور الدورات التعليمية وتقديم الامتحانات.

وتشمل الشهادات الممنوحة ضمن البرنامج دبلوم المحاسب القانوني المُعتمد (ACCA) في المحاسبة والأعمال، ودبلوم معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين (CIMA) في المحاسبة الإدارية، أو تمهّد للمتعلمين إمكانية اكتساب المهارات اللازمة، مثل ممارس للتدقيق الداخلي من معهد للمراجعين الداخليين (IIA). ويمكن التعرف على قائمة الدورات والشهادات الكاملة المُتاحة على موقع التسجيل https:/‏‏/‏‏adsg-pcp.questionpro.ae/‏‏.

وقالت علياء عبد الله المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «نتطلع إلى أن نرى أكثر من 1000 مستفيد من هذه البرامج». سيكون التدريب مجانياً، وسيركز على التعلم عن بُعد من خلال التدريب الافتراضي تحت إشراف مدرّب (VILT)، والتعلم المباشر في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، وتتراوح فترة الدراسة في مختلف الشهادات بين أسبوع و60 يوماً. من جانبه، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: «سيضمن برنامج الشهادات المهنية الجديد قدرتنا على الارتقاء بمهارات مزيدٍ من الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات في مجالات التمويل والتدقيق وإدارة المشاريع والمحاسبة، بما يضمن حصولهم على مؤهلات معترف بها تساعدهم على التطور في القطاعات التي تُعد أساسية لاقتصاد دولة الإمارات. وبالتزامن مع الأوضاع الراهنة التي تجعل إجراء التدريب الشخصي أمراً صعباً، يتيح لنا برنامج التدريب المهني تقديم حلول تدريب كاملة عن بُعد، بحيث يتمكن المشاركون من إتمام دوراتهم بسلاسة بدعم مدربين رائدين».