«قيادات الشرطة» يناقش مؤشرات الجرائم المقلقة

دبي (وام)

ناقش مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية خلال اجتماعه «عن بُعد» اليوم برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس المجلس عدداً من الموضوعات الهامة.

فقد تناول الاجتماع الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، في ظل الظروف الراهنة، واتباع أفضل السبل لضمان سلامة النزلاء وعدم انتشار العدوى بينهم وفق أعلى المعايير الوقائية والصحية.

واستعرض أهم نتائج مؤشر الجرائم المقلقة والمستهدفات التي تم تحقيقها والمبادرات والمشاريع والإجراءات التي أدت إلى خفض معدل الجرائم المقلقة خلال العام 2019م مع التوصية بالاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة وتعميمها على جميع القيادات التابعة لوزارة الداخلية بالدولة لتطبيقها.

واطلع المجلس على سياسة استخدام الطائرات من دون طيار وكل ما يتعلق بإجراءات واشتراطات استخدامها على مستوى قيادات الشرطة بالدولة والقيمة المضافة التي تحققها هذه السياسة في العمليات الأمنية المشتركة، وأهم المقارنات المرجعية العالمية والقوانين المنظمة والمواصفات والمعايير التي تم الاطلاع عليها في هذا المجال.