«تريندز» يحصل على حقوق ترجمة ونشر كتابين عالميين عن «الإخوان»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على حقوق ترجمة كتابين عالميين ونشرهما عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والكتاب الأول باللغة الفرنسية من تأليف ألكسندر ديل فالي وإمانويل رزافي تحت عنوان: «المشروع: استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين لغزو فرنسا واختراق العالم»

والذي أصدرته دار نشر L’artilleur، باريس في عام 2019. ويتناول هذا الكتاب حقيقة المشروع الذي يروج له الإخوان المسلمون عبر العالم من خلال أنشطتهم المشبوهة من أجل أسلمة المجتمعات الأوروبية، وإخضاع سلطاتها لحكم الشريعة حسب الفهم الإخواني.

ويكشف الكتاب حقيقة «مشروع التمكين الكوني» لجماعة الإخوان الذي تتلاشى فيه حدود الزمان والمكان، والذي يشكل الهدف الأسمى للإخوان في سعيهم إلى إقامة الخلافة الكبرى، وتتمظهر غاياته الاستراتيجية في الأسلمة الشاملة المتبعة سراً من طرف الجماعة.

وُيزيح الكتاب أيضاً الستار على أدوات هذا المشروع القائمة على ممارسة ازدواجية الخطاب بإعلان الإيمان بحق الاختلاف وحقوق الإنسان، وفي الآن ذاته شيطنة الغرب الذي يحتضن جاليات مسلمة مقيمة في دوله، والتي تُقدم في الخطاب الإخواني على أنها ضحية وأقلية مهضومة الحقوق.

ويُبرز الكتاب كذلك كيف أن الفكر الإخواني يصطدم بإكراهات العيش المشترك، والقيم الثقافية الكونية، وقيامه على الحدية في التفكير والنهل من مراجع فقهية منفصلة عن زمن الحضارة المعاصرة.

أما الكتاب الثاني من تأليف لورينزو فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، تحت عنوان: «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين في الغرب والخروج منها»

والذي أصدرته في مارس 2020 دار نشر مطبعة جامعة كولومبيا، فيتناول تنظيم جماعة الإخوان المسلمين من الداخل.

وقد اعتمد مؤلف الكتاب على إجراء مقابلات مع أعضاء سابقين بارزين في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، شرح فيها هؤلاء الأسباب التي تدفع الناس إلى الانضمام إلى المجموعات التابعة للتنظيم في الغرب، وكيفية خروجهم منها. كما يكشف الكتاب التكتيكات التي يستخدمها تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتجنيد أعضاء جدد والمحافظة على ولائهم للجماعة؟

ويسعى مركز تريندز للبحوث والاستشارات من خلال ترجمة هذين الإصدارين العالميين ونشرهما إلى إبراز حقيقة المشروع الإخواني من وجهة نظر غربية.