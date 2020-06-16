«توام» يستأصل ورماً لمريضة سبعينية

العين (الاتحاد)

تمكّن الفريق الجراحي بمستشفى توام، من استئصال ورم في الغدة الدرقية، حجمه 20 سم ووزنه 700 جرام، في عملية جراحية دقيقة ومعقدة، استغرقت 5 ساعات، تكللت بالنجاح، لمريضة مسنة عمرها 70 عاماً، كانت تعاني من تضخم كبير في الغدة الدرقية، نتج عنه ضغط كبير على الأوعية الدموية الكبيرة بمنطقة الرقبة والصدر.

وأوضح الدكتور محمد أحمد الفلاسي، طبيب استشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والرأس والرقبة بـالمستشفى، الذي أجرى العملية، بمعاونة كل من الدكتور نور الدين الحسن والدكتور جون، أنه قد تم إجراء شق ممتد من الرقبة، إلى آخر الصدر في منطقة بداية الحجاب الحاجز، دون المساس بسلامة الصوت والأعصاب، مع الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية الكبيرة، وقد ساهم ذلك في نجاح العملية، وخروج المريضة من المستشفى في صحة جيدة.

مضيفاً أن الأورام التي تصيب الغدة الدرقية، قد تكون أوراماً حميدة أو خبيثة، ويعتبر الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية، هو الطريقة الأفضل للتعامل مع سرطان الغدة الدرقية. وفي حالات أورام الغدة الدرقية الخبيثة، عادةً ما يتم علاجها بنسبة 99% دون مضاعفات، إذا ما تم استئصالها بشكل كامل، وفقاً للمعايير الطبية السليمة.