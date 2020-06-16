«تنمية المجتمع» في دبي تطلق مبادرة لرعاية الأطفال

دبي (وام)



أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة تركز على الخدمات الترفيهية المقدمة للأطفال المتعافين من كوفيد- 19 والموجودين في الحجر الصحي، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بدعم الأطفال سواء خلال فترة العزل أو الحجر ومساعدتهم على اجتياز المصاعب المرتبطة بهذه الفترة وإدخال السعادة إلى نفوسهم.

وقال أحمد جلفار، مدير عام الهيئة إن الأطفال من الشرائح الهشة من الأكثر عرضة للتأثر بالظروف والمتغيرات المحيطة، الأمر الذي يجعلهم معرضين للاضطرابات ومشاعر قلق في ظروف العزل وفي حالات الإصابة أو حتى في حالات الحجر الاحترازي، لافتاً إلى أهمية عدم إغفال الرعاية النفسية لهم في هذه الظروف وضرورة إحاطتهم بأجواء من المرح والفعاليات الإيجابية التي من شأنها إدخال البهجة على نفوسهم لكسر حالة القلق أو المخاوف التي قد تنشأ لديهم بسبب هذه الظروف.

وقال جلفار: تولي قيادتنا الرشيدة أهمية خاصة لحماية الطفل وضمان تنشئته في أفضل الظروف وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي قد تواجه نموه بالشكل الأمثل وبلوغه لأقصى طاقاته.

وأضاف مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: الانتشار المفاجئ لجائحة كورونا حول العالم وما أحاط به من إجراءات احترازية وتغيرات على مستوى المجتمع والأسر والحجر المنزلي، في مختلف الدول تسبب في عبء نفسي على جميع أفراد المجتمع بكل فئاتهم وأعمارهم، ولا شك أن الأطفال كان لهم نصيب من هذا القلق خاصة وأنهم غير قادرين على تفسير هذه التغيرات، لافتاً إلى أن المبادرة تشكل خطوة سريعة للتعامل مع القلق والتوتر النفسي الذي تعرض له الأطفال لا سيما من أصيب منهم بالفيروس وتم عزله.

وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمة تفشي فيروس كورونا المُستجد قدمت دبي نموذجاً ريادياً في معالجة الأزمة بكافة أبعادها بما في ذلك البعد الاجتماعي والنفسي، من خلال العمل على تحقيق أفضل مستويات الرخاء المجتمعي لكل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.