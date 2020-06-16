38 إجراء احترازياً لإعادة فتح الحدائق والألعاب المائية بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

حددت بلدية دبي 38 إجراء احترازياً يجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية، إذ إنه يجب على مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية في دبي، ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستيعابية في اللعبة المائية، بما يعادل 4 أمتار مربعة لكل شخص في الوقت نفسه، ويجب تنظيم طابور الدخول بمسافة لا تقل عن مترين بين كل زائر، أو بين كل مجموعة مع علامات أرضية تدل على مسافات التباعد مترين.

وبينت أنه يجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم الحديقة المائية والألعاب المائية قبل إعادة الافتتاح من ضمنها سحب عينات مياه، للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيري وبكتيريا الليوجينيلا، والالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه، ومن أهمها سحب العينات الدوري، والحفاظ على نسبة الكلور في المياه.

وأكدت البلدية أنه يجب على مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية بتنظيف وتعقيم مكثف لجميع مواقع التلامس والمرافق المشتركة، وضرورة التعقيم بين كل مستخدم، أو كل ساعة لجميع المعدات والأدوات والمرافق المشتركة، والالتزام بمبادئ التباعد الجسدي مترين في جميع الأوقات. وأوضحت أنه من الإجراءات الاحترازية، حظر توفير أو تقديم المناشف، وعلى مرتادي منطقة الألعاب المائية إحضار المناشف الخاصة بهم، وضرورة توفير معقمات الأيدي في الأماكن العامة والمشتركة، والتأكد من أن نظام التهوية/‏‏‏‏‏‏ التبريد وتكييف الهواء يعمل بشكل صحيح، مع ضخ كمية مناسبة من الهواء النقي، كذلك توجيه الزوار بعدم مشاركة الأشخاص الأدوات التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي تلامس الوجه، مثل النظارات الواقية وسدادات الأنف، وأدوات ومعدات الغطس وأدوات الطعام المختلفة.

وأشارت إلى أنه يجب أن يتم تدريب جميع الموظفين على الإجراءات المتعلقة بالسلامة والتعقيم والتباعد الجسدي، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمرتادين قبل دخول منطقة المسبح، وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 من دخول الموقع.



الساونا والجاكوزي

قالت بلدية دبي: لا يسمح بجميع خدمات المسابح والسبا والساونا والجاكوزي، وبالتجمعات أو الفعاليات، أو الحفلات من أي نوع، ويجب تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني ولا مانع من الدفع النقدي بالطريقة التقليدية، ويحظر إيجار الأشياء التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها، أو التي من المفترض أن تلامس الوجه، مثل النظارات الواقية ومشابك الأنف. وأضافت: كما يجب عدم السماح للمستخدمين الذين يعرضون سلامة ورفاهية الآخرين للخطر من خلال رفض الامتثال للإرشادات في المبنى بعد التحذير المتكرر بالبقاء في المسبح أو منطقة حوض المسبح، ويجب تعقيم جميع الأدوات المؤجرة بعد كل استخدام، ويفضل توفير أشرطة المعصم من خلال موزع آلي، أو توزيعها يدوياً عند المدخل بعد فحص الحرارة. وبينت أنه يسمح بظهور الشخصيات الكرتونية فقط في جدول محدد وفي مكان محدد مع عدم السماح باللقاء أو الترحيب بالضيوف مع تطبيق التباعد الجسدي، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الجسدي في الحافلات ووسائل النقل من المواقف إلى الحديقة.