200 مركبة تقدم خدمات التوصيل بأبوظبي

دبي (وام)

شددت «مواصلات الإمارات» على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وذلك بتعقيم المركبات والحافلات المستخدمة لنقل الركاب بعد كل رحلة، وعقب عمليات الصيانة في الورش الفنية، لضمان نظافتها وسلامتها للاستخدام من قبل الركاب المنقولين عبر أسطولها.

وأوضح عبدالله العامري، مدير العمليات في أبوظبي والعين والظفرة، أن خدمات النقل التي تقدمها «مواصلات الإمارات» مستمرة في مدن أبوظبي وضواحيها، حيث يتم تقديمها من خلال 209 مركبات و274 سائقاً، مشيراً إلى تلقي عروض نقل جديدة من قطاعات مختلفة، منها المستشفيات والإسكان والمقاولات، وأخرى مرتبطة بخدمات نقل البضائع والأغذية، والتوصيل والتجارة الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل إلى المنازل.

وأشار مدير العمليات، إلى تحديد التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى لدى تقديم خدمات نقل العمال والسلع والبضائع والمواد الغذائية، كتطبيق التباعد الجسدي في المركبات، بحيث لا يزيد عدد الركاب عن العدد المسموح به، وإلزام المنقولين بارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة، وتجنب الاتصال المباشر مع الآخرين.