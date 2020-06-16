مركز المدينة الشامل يستقبل المتعاملين

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن العودة لاستقبال المتعاملين في مركز شرطة المدينة الشامل، في إطار العودة التدريجية لممارسة الأعمال بالشكل الطبيعي.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن إعادة افتتاح مركز المدينة الشامل أمام المراجعين، يأتي بعد البدء بتنفيذ قرار وزارة الداخلية، برفع نسبة الطاقة التشغيلية في القيادة والمراكز التابعة لها إلى 50% بدلاً من 30%، في إطار العودة التدريجية للحياة العملية الطبيعية، مع التقيد الكامل بتطبيق كافة التدابير والمعايير الاحترازية والوقائية والصحية، التي تحافظ على سلامة الموظفين وجمهور المتعاملين.

ومن جانبه، أشار العقيد إبراهيم المطر، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في رأس الخيمة، إلى أن إعادة افتتاح مركز المدينة الشامل، الذي يعتبر أحد مراكز الشرطة الحيوية بالإمارة، والذي كان يقدم خدماته خلال الفترة الماضية، من خلال مركز المعمورة الشامل، ينسجم مع رفع نسبة الموظفين إلى 50%، مع ضمان الإجراءات الاحترازية، التي تؤمّن السلامة للجميع، ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.