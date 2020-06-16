صيغ جديدة لاختبارات الأجسام المضادة لـ«كوفيد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المختبر المرجعي الوطني، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، إطلاق صيغ جديدة لاختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، والمعروفة باسم مجموعات الاختبارات المصلية في الدولة. وقال خبراء المختبر المرجعي الوطني إنه على الرغم من أن تقنية «اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي»، تعتبر حتى الآن أكثر المعايير فعالية واعتماداً في الفحوصات التي تجريها المستشفيات للكشف عن الفيروس، إلا أن اختبارات الأجسام المضادة، أو ما يعرف بالاختبارات المصلية، توفر معلومات مفيدة للغاية لعلاج المرض وتحليل انتشاره، إلى جانب تقديمها فوائد محتملة للمساعدة في تخطيط الموارد البشرية في الشركات والمجتمعات.

وأوضحت الدكتورة ليلى عبدالوارث، نائب الرئيس التنفيذي ورئيسة القسم العلمي في المختبر المرجعي الوطني، أن الهدف من الاختبارات الجديدة ليس استبدال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي RT- PCR، الذي يتم الاعتماد عليه على نطاق واسع، بل تعزيز التكامل بين نوعي الاختبارات للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضافت الدكتورة عبدالوارث: «في الوقت الذي لا تزال فيه الأبحاث جارية، فإن نتائج الاختبارات المصلية يمكن أن تساعد أقسام الموارد البشرية في مرافق الخدمات الأساسية ذات المخاطر العالية، مثل الرعاية الصحية والتمريض المنزلي، على تحديد الموظفين المناسبين لمختلف المهام والأمكنة، وذلك اعتماداً على ما إذا كانت لديهم أجسام مضادة ضد فيروس كوفيد 19 أم لا، وبالتالي ضمان حمايتهم من التعرض للعدوى»، مشددةً على ضرورة عدم حدوث أي تغيير في استخدام معدات الوقاية الشخصية من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الاختبارات المصلية

وأوضح عبد الحميد العبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني، أن الاستخدامات المحتملة للاختبارات المصلية، ستصبح ذات أهمية متزايدة مع مرور الوقت، قائلاً: «ستصبح القيمة الحقيقية للاختبارات المصلية أكثر وضوحاً، عندما نحصل على المزيد من الأدلة العلمية فيما يتعلق بالطبيعة الوقائية للأجسام المضادة، بالإضافة إلى مستوى تركيز واستمرارية هذه الحماية، ومع استمرار الجهود التي تبذلها الجهات الصحية ومقدمو الرعاية الصحية، للوصول إلى صورة كاملة عن طبيعة المرض وانتشاره، نعتقد أن الاختبارات المصلية تشكل واحدة من الأدوات والوسائل القيمة، التي يمكنها أن تساهم في السيطرة على وباء كوفيد 19، وغيره من الأوبئة المستقبلية».

وأشار إلى أن المختبر المرجعي الوطني قام بمراجعة العديد من الاختبارات المصلية الجديدة، واختار مجموعة الاختبار الخاصة به، بناءً على مستويات الحساسية والخصوصية العالية، والتي تؤكد دقة الاختبار، وتتميز المجموعة المختارة بنسبة تَفَرُّد تزيد عن 99.5%.