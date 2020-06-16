«متيمعين» يدخل أسبوعه السابع

عجمان (الاتحاد)

أطلقت إدارة التدريب والتنمية المهنية، في وزارة التربية والتعليم، الأسبوع السابع من برنامج «متيمعين»، بعنوان: «سلامة أفراد المجتمع المحلي»، من خلال توفير المعلومات الصحية والوقائية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص أمن وسلامة كبار المواطنين، والأطفال.

وقالت خولة الحوسني، مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية: في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على المشاركة المجتمعية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا «COVID19»، والإسهام في توعية كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، ولضمان سلامة أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وبالأخص من ناحية الصحة النفسية، عقدنا الأسبوع السابع من «متيمعين»، للتأكيد على سلامة أفراد المجتمع المحلي، من خلال توفير المعلومات الصحية والوقائية، وبيان أهمية التقيد بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على السلامة العامة، وتعزيز سبل الوقاية المجتمعية.

وأضافت أن جلسات «متيمعين» تأتي للتواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي، ونشر ثقافة التعلّم والتطوير المستمر، ضمن برامج وخطط التوعية العامة للمجتمع المحلي بعدة مجالات مختلفة، وخصصنا هذا الموسم ورشاً في الصحة النفسية للمجتمع، ثم نقوم بإطلاق الفعاليات والحملات والأنشطة الهادفة لنشر الثقافة المجتمعية. وأكد المهندس عبد الله الماجدي، مدير معهد التدريب بالوكالة بهيئة الوقاية والسلامة، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تتمثل بالوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار، عبر توفير التوعية الوقائية، وبث ثقافة السلامة السلوكية لدى أفراد المجتمع، ويقوم معهد التدريب في الهيئة على تطوير البرامج التوعية، وتقديم برامج نوعية، تسهم بشكل فعال في تنمية الموارد البشرية بمجالات الصحة والسلامة المهنية لأفراد المجتمع المحلي.

ورش عمل

قدمت ضمن ورش «متيمعين» هذا الأسبوع، ورشة أمن وسلامة كبار السن، والتي تناولت المخاطر التي قد تواجه كبار السن والرعاية المنزلية، والوقاية من الفيروسات والأمراض، أما ورشة الإرشاد النفسي، فقدمت مفهوم الإرشاد النفسي خلال الأزمات، ونظرية التحليل النفسي، وتطوير سلوك المسترشد وفهمه لنفسه ومشكلاته، وأساليب التعامل مع الظروف والمواقف التي تواجه المسترشد.