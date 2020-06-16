«ألف للتعليم» تطلق برنامج العلوم الطبية والتمريض

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ألف للتعليم أمس، عن توقيع اتفاقية مع كليات التقنية العليا ومستشفيات كابيتال هيلث، لإطلاق البرنامج الصيفي «مدخل إلى العلوم الطبية والتمريض».

ويبدأ البرنامج في 5 يوليو حتى 13 أغسطس 2020، وسيتاح البرنامج مجاناً لكافة طلبة المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الصف السابع إلى الثاني عشر. ومن المقرر تقديم البرنامج، من خلال وسائل الاتصال المرئي عبر الإنترنت.

وقالت عائشة اليماحي، مستشارة ألف للتعليم: ندرك الحاجة الماسة لتخصص عدد أكبر من الطلبة في مجال الرعاية الطبية والتمريض، وكجزء من مسؤوليتنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاه أبنائنا الطلبة في هذه الدولة السباقة في كل المجالات، سعينا وبالتعاون مع كلية التقنيات العليا ومستشفى كابيتال هيلث، إلى إطلاق هذا البرنامج الصيفي الذي يستغل وقت فراغ الطلبة في هذه الفترة بما يفيدهم.

وقال جيوفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي – ألف للتعليم: يمنح البرنامج الطلبة تصوراً واضحاً حول المهن الطبية، بالإضافة إلى تطبيق عملي لما تم تعلمه نظرياً، ونتيجة لما نشهده حالياً بسبب انتشار جائحة كورونا، والعواقب الفادحة التي خلفها ذلك حول العالم، والتي من ضمنها استنزاف أنظمة الرعاية الصحية لعدد من الدول، نشعر أن الأمر أصبح حاسماً لتشجيع طلبتنا للأخذ بعين الاعتبار الالتحاق بالمجال الطبي والرعاية الصحية بشكل عام.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الكليات هي الشريك التعليمي في البرنامج، حيث استثمرت خبرتها الكبيرة في مجال العلوم الصحية في إعداد المحتوى التعليمي للطلبة وتدريسهم، من خلال خبرات أكاديمية سيعملون على إثراء تجربة الطلبة وجعلها مشوقة، مستثمرين تقنيات التعلم عن بُعد.

وقال الدكتور د. مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي - كابيتال هيلث: لقد أدت الظروف الحالية إلى زيادة الحاجة إلى عدد أكبر من العاملين في الرعاية الصحية، وبصفتنا الشريك المتخصص في هذا المجال ضمن إطار هذا البرنامج، سنعمل على توفير تجربة واقعية ودروس عملية للطلبة لضمان تهيئتهم بشكل جيد، حتى يتمكنوا من تقديم العون في العيادات الصحية والمستشفيات.