باحث يطور نظام تنبؤ بحري للخليج العربي

الشارقة (الاتحاد)

طوّر باحث أكاديمي في الجامعة الأميركية في الشارقة، نظام تنبؤ بحري لدراسة الظروف المناخية، وآثار عوامل الإجهاد الطبيعية والبشرية على الحياة البحرية في الخليج العربي وبيئاته الساحلية.

وقال الدكتور إدمو كامبوس، زميل باحث في قسم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة: نسعى إلى تطوير نموذج تنبؤ ورصد بيئي بالإمارات، يستطيع التنبؤ بالآثار التي يمكن أن تخلفها أي أحداث بيئية على منطقة الخليج وعلى شواطئ الدولة في حال حدوثها.

ويضم النظام برامج فحص واستقصاء للعمليات الفيزيائية والكيميائية الحيوية، تسعى من خلال نتائجها إلى دعم القرارات المتعلقة بوضع منظومات مراقبة ساحلية، ويمكن لهذا النظام في حال حصول تسرب نفطي في مكان ما من الخليج العربي، التنبؤ بآثاره على ساحل الإمارات.