صيانة 5 حدائق عامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال تجديد ورفع كفاءة دورات المياه العامة بحدائق النارجيل بمنطقة الخبيرة والزعفرانة والعائلة (ب)، وحمام الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى تجهيز كامل لحمامات أصحاب الهمم في هذه الحدائق، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1.401.511 درهماً.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل ورفع 5 دورات مياه عامة في 5 حدائق مختلفة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، سواء بالمواد المستخدمة، أو في التنفيذ، حيث شملت الأعمال تجديد كافة الأجهزة والتمديدات الصحية والكهربائية، وتجديد سيراميك الأرضيات والحوائط، والأبواب الداخلية والخارجية.