شددت مواصلات الإمارات على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وذلك بتعقيم المركبات والحافلات المستخدمة لنقل الركاب بعد كل رحلة، وعقب عمليات الصيانة في الورش الفنية، لضمان نظافتها وسلامتها للاستخدام من قبل الركاب المنقولين عبر أسطولها.



وقال عبدالله العامري مدير العمليات في أبوظبي والعين والظفرة، إن مواصلات الإمارات حريصة على مواصلة النجاحات القياسية، والحفاظ على السمعة المتميزة التي اكتسبتها على مدى 39 عاماً كأكبر شركة حكومية تقدم خدمات النقل والتأجير في الدولة، وذلك لاحترافيتها في تقديم الخدمات، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة، ما جعلها اليوم تحظى بثقة متعامليها لمواصلة تقديم خدمات النقل في أكبر القطاعات الحيوية، ولنخبة من المتعاملين في ظل هذه الأزمة العالمية.



وأضاف أن خدمات النقل التي تقدمها مواصلات الإمارات مستمرة في مدن أبوظبي وضواحيها، حيث يتم تقديمها من خلال 209 مركبات و 274 سائقاً، مشيراً إلى أن خدمات النقل توقفت في عدد من القطاعات، منها النقل المدرسي والنقل الجامعي، في المقابل تلقت مواصلات الإمارات عروض نقل جديدة من قطاعات مختلفة منها المستشفيات والإسكان والمقاولات، وأخرى مرتبطة بخدمات نقل البضائع والأغذية، والتوصيل والتجارة الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل إلى المنازل، لالتزام شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في البقاء بمنازلهم، إضافة إلى قرار تقييد الحركة في أبوظبي والمدن التابعة لها، وقرار حظر التنقل خلال فترة التعقيم الوطني.



وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية فإن مواصلات الإمارات تفخر بتقديم دعمها لجهود الجهات الحكومية المختصة لمكافحة انتشار الفيروس في الدولة، حيث قدمت رعايتها بتوفير حافلاتها وسائقيها لتنفيذ 1431 رحلة للجهات الحكومية المعنية بمتابعة مكافحة الجائحة.



وأشار مدير العمليات، إلى قيام مواصلات الإمارات بتحديد التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا لدى تقديم خدمات نقل العمال والسلع والبضائع والمواد الغذائية، كتطبيق التباعد الجسدي في المركبات، بحيث لا يزيد عدد الركاب عن العدد المسموح به، وإلزام المنقولين بارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة، وتجنب الاتصال المباشر مع الآخرين مثل المصافحة، وتعقيم الحافلة أو المركبة بعد كل رحلة باستخدام معقمات معتمدة، مع التشديد على السائقين بضرورة المحافظة المستمرة على النظافة العامة ونظافة اليدين بشكل خاص، حيث تحرص مواصلات الإمارات على تقديم خدمات تتمتّع بالجودة والكفاءة والاحترافية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة متعامليها وتحقيق سعادتهم.



وأضاف، بأن خدمات مواصلات الإمارات في أبوظبي والعين والظفرة، تشمل تقديم خدمات النقل وتأجير المركبات والحافلات والدراجات النارية والسيارات الكهربائية، وتوفير النقل المبرد، ونقل المواد البترولية، وخدمة توفير السائقين، وأيضاً إدارة الأساطيل لنخبة متميزة من المتعاملين الرائدين.