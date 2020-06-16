عززت جمارك دبي دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، بإنجاز جديد حققته الدائرة في مجال التصدي للبضائع المقلدة، ومكافحة مخاطرها الكبيرة، وأضرارها البالغة على الإنسان والبيئة، تنفيذاً لالتزام دولة الإمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية، وحرصها على تمكين أصحاب العلامات التجارية من الحفاظ على العائد المالي لاستثمارهم في تطوير منتجاتهم بالأفكار والابتكارات الجديدة، لتلبي متطلبات المستهلكين باستمرار، وتدعم - بالتالي - نمو التجارة العالمية.



وحققت جمارك دبي، من خلال التعاون والتنسيق التام بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وإدارة الاستخبارات الجمركية، إنجازاً نوعياً بتنفيذ ضبطية جديدة للبضائع المقلدة لمكونات بالغة الأهمية لصناعة النفط والغاز، أحبطت الدائرة محاولة إدخالها إلى الدولة.



وبدأ التحرك لضبط هذه البضائع المقلدة، عندما تلقت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية شكوى من شركة سيدر وايت، بوجود بضائع مقلدة، محملة في 4 حاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية إلى دبي، لإدخالها إلى الدولة على أنها بضائع أصلية لأنابيب لنقل النفط تحمل العلامة التجارية «VALLOUREC»، حيث قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإبلاغ غرفة التحكم التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية بهذه المعلومات، ليتم تتبع الحاويات المستهدفة خلال نقلها إلى دبي، وعند وصولها جرى تحويلها إلى المعاينة والتفتيش الجمركي مباشرة، حيث تم ضبط 58 قطعة لأنابيب نقل النفط، خضعت للفحص الفني من قبل خبراء متخصصين، ليتبين أنها بضائع مقلدة لأنابيب تحمل مخاطر كبيرة على البيئة، لعدم قدرتها على تحمل الضغط العالي الذي صممت لتحمله الأنابيب الأصلية لتلك العلامة التجارية، ما قد يتسبب بأضرار بيئية بالغة، في حال وصول الأنابيب المقلدة إلى الدولة واستخدامها في مشاريع النفط والغاز.



وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، إن البضائع المقلدة تتسبب بأضرار كبيرة للمجتمع، حين يستهدف التقليد والغش التجاري العلامات التجارية لمنتجات حيوية، كأنابيب النفط والغاز، ولذلك أولت الإدارة كامل اهتمامها للشكوى التي وصلتها حول محاولة إدخال بضائع مقلدة لأنابيب النفط والغاز، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الاستخبارات الجمركية، وضعنا خطة محكمة لضبط الأنابيب المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة، لحماية مجتمعنا من المخاطر البيئية الناجمة عن استخدام هذه الأنابيب المقلدة في نقل النفط، وبعد أن تم ضبطها، وأظهر الفحص الفني مدى خطورتها، حرصت الدائرة على إعادة تدويرها، لتتحول إلى مواد لا تضر البيئة، تنفيذاً لالتزامها التام بحماية البيئة من جهة، وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية من جهة أخرى، لتظل دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية، لتوفير أفضل ظروف الاستثمار المجدي للشركات والتجار، ما يعزز قدرة الدولة على دعم نمو التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الجديدة باستمرار، لتواصل الإمارات تقدمها السريع على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.



وقال شعيب محمد السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، إن غرفة التحكم التابعة للإدارة تعمل على ملاحقة البضائع الممنوعة والمقيدة والبضائع المقلدة قبل وصولها إلى دبي، وتبدأ بتتبعها منذ لحظة استلام الإدارة، عبر القنوات المختلفة للمعلومات، حول البضائع غير المشروعة المتجهة للدخول إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، حيث تقوم بتتبع هذه البضائع باستخدام «النظام الذكي لرصد ومتابعة السفن والرحلات» الذي طورته جمارك دبي لرصد حركة البضائع غير المشروعة، القادمة إلينا بحراً وجواً، قبل وصولها إلى موانئ ومطارات دبي، وبناءً على المعلومات التي وصلت من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، تم تتبع الحاويات المستهدفة، بموجب هذه المعلومات، حتى وصولها إلى دبي، حيث تم تفتيشها وضبط الأنابيب المقلدة باحترافية عالية، أظهرت مدى كفاءة غرفة التحكم وقدرتها على ملاحقة البضائع غير المشروعة وضبطها.