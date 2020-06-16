حاكم أم القيوين يهنىء ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لجلالته وتكللت بالنجاح.. سائلاً العلي القدير أن ينعم على جلالته بموفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك محمد السادس.