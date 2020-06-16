حمدان بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لجلالته، وتكللت بالنجاح بفضل من الله تعالى.



وعبر سموه في البرقية، عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالة الملك.. داعياً المولى العلي القدير أن يديم على جلالته لباس الصحة والعافية.