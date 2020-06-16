ترأست دولة الإمارات الاجتماع التشاوري الثالث للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020، على مستوى قارة آسيا، والذي عقد أمس بشكل افتراضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة.

ويأتي الاجتماع التشاوري ضمن سلسلة الاجتماعات الإقليمية للمنتدى التشاوري الذي تترأسه دولة الإمارات، كأول دولة خليجية تترأس المنتدى في دورته الثالثة عشرة، والذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة ضمن 4 قارات، هي: أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.



وأفاد عبدالله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة لتنظيم مجالات الهجرة والتنمية والتعامل معها، بما يدعم الأنظمة والشراكات بين المنظمات الدولية المعنية.



وقال: إن حكومة دولة الإمارات لديها حرص شديد على دعم أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، تنفيذاً لرؤيتها ذات الصلة، في ظل التغييرات اللافتة التي يشهدها العالم على مختلف الصعد، منها مستقبل العمل وحماية المهاجرين، فضلاً عن قضايا الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تأثيرات تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وأوضح النعيمي أن الاجتماع التشاوري الثالث للمنتدى يستهدف تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب حماية المهاجرين، وذلك وفقاً لبرنامج عمل تم الاتفاق عليه بين الأعضاء، وبما يتماشى مع الرغبة الإيجابية في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية للقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أن الإمارات تعمل، من خلال ترأسها للمنتدى، على دعم الشراكات لتعزيز تبادل وجهات النظر للقضايا ذات العلاقة بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم تنظيم 6 مشاورات إقليمية عبر الإنترنت، اثنتان في آسيا، واثنتان في أفريقيا، وواحدة في أميركا اللاتينية، وواحدة في أوروبا، وسيتم افتتاح 3 مشاورات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.



وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، إلى استعراض الاجتماع التشاوري لرؤية الإمارات بشأن مستقبل الوظائف وحوكمة تنقل العمالة، في ظل تحديات عدة، أبرزها مظاهر التطور التكنولوجي الهائل، وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من تأثيرات سلبية، وأهمية الحفاظ على الحقوق العمالية.



شارك في الاجتماع التشاوري، عن بُعد، رؤساء الوفود وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في المنتدى وممثلي المنظمات العالمية المعنية بقضايا الهجرة والعمل والمنظمات غير الحكومية والقطاع والخاص.

يذكر أن المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ينظم أعماله من خلال عقد حلقات تشاورية، تتمحور حول أجندة أعمال الدورة الجارية، بتواجد أصحاب المصلحة والأعضاء، كل بحسب اهتماماته بالمواضيع المطروحة، ويتم جمع التوصيات والمرئيات والملاحظات لأخذها بعين الاعتبار عند صياغة مخرجات الدورة الجارية للمنتدى، والتي يتم رفعها إلى الأمم المتحدة بعد الموافقة عليها من قبل جميع الأعضاء والمساهمين في المنتدى.