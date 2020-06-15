قرقاش: قيادتنا الخيرة تقودنا إلى بر الأمان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه يحق لنا أن نسعد بكفاءة النظام الإماراتي ومؤسساته.. والالتفاف والثقة التي نلمسها من المواطن والمقيم.. وأن نحمد الله على القيادة الخيرة، وعزيمتها التي ترسم معالم منهجية علمية رفيعة تقودنا إلى بر الأمان. جاء ذلك في تغريدة لمعاليه معلقاً على مقال للمفكر المعروف فرانسيس فوكوياما نشر بدورية «فورين أفيرز» يرى فيه أن الدول تمر.. في مواجهة أزمة وباء كورونا.. بـ«اختبار إجهاد».. وأنه بغض النظر عن التوجه الأيديولوجي للدولة، فإن قدراتها وفاعلية مؤسساتها هي المعيار الأول للنجاح. وقال معاليه «إن قوة الدولة الوطنية وعزيمتها وكفاءة مؤسساتها أساسي، إضافة إلى ثقة المجتمع في قرارات الدولة بعيداً عن الاستقطاب والتنازع، والضلع الثالث في مثلث النجاح هو القيادة وفاعليتها في هذه الأوقات الصعبة، هذه العوامل في تقدير فوكوياما شروط العبور الآمن والنجاح»، مشيداً في هذا الصدد بالمصطلح الإماراتي الشامل الجامع «البيت متوحد».