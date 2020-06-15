موظفو حكومة دبي 100% في مكاتبهم

دبي (الاتحاد)

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن جميع موظفي حكومة دبي، باشروا أعمالهم بنسبة 100% من مكاتبهم، اعتباراً من أمس الأول، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عودة الجهات الحكومية في دبي للعمل من مقارها بنسبة 100%، يؤكد قدرة دبي على تحويل الأزمات إلى فرص للنجاح.

وأضاف أن موظفي حكومة دبي أظهروا التزاماً تاماً بالتدابير الوقائية، وحافظوا على كل معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي، التي تشكل أحد أهم سبل الوقاية من فيروس «كوفيد-19».